На юге Подмосковья заметили краснокнижных хищных птиц

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Новые места гнездования краснокнижного лугового луня обнаружили специалисты на территории городских округов Серебряные Пруды, Зарайск и Коломна, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Луговой лунь — хищная птица из семейства ястребиных. Она занесена в Красную книгу Московской области. В регионе численность представителей этого вида за последнее десятилетие сократилась из-за уничтожения мест их обитания и гнездования, а именно из-за распашки полей и весенних палов травы. Но недавние находки дают надежду на то, что у этих уникальных птиц есть будущее на территории нашего региона», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Луговой лунь — перелётная птица, в места гнездования он возвращается в начале-середине весны. Птицы этого вида встречаются в более чем 20 округах Московской области. Недавние находки были сделаны в природных заказниках «Карасевская лесная дача» в Коломне и «Остепненные склоны и балочные леса по правому берегу долины реки Осетрик» в Зарайске, а также на территории памятника природы «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» в Серебряных Прудах.
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