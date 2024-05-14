В лесу под Можайском нашли редчайший гриб «ведьмин котёл»

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В лесах Можайского городского округа обнаружили неизвестное ранее место произрастания редкого гриба саркосомы шаровидной, занесённого в Красные книги России и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«При обследовании леса специалисты фонда «Верховье» выявили новое место произрастание уникального гриба, в простонародье называемого «ведьминым котлом». Ранее саркосому уже находили на территории памятника природы «Сложный ельник со сфагновым болотом» в Волоколамском городском округе», – рассказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.Саркосома шаровидная по внешнему виду напоминает коричневый горшочек с чёрным содержимым, из-за чего и получила народное название. Гриб предпочитает хвойные леса, его можно найти среди сосен и елей. Плодовые тела обычно появляются сразу после схода снега. Этот вид очень редок в Центральной России.
В народе бытует мнение о целебных свойствах «ведьмина котла» и о его пригодности в пищу. Однако на самом деле гриб несъедобен, и научных данных об его пользе для здоровья нет.
Фирсов напомнил, что сбор саркосомы шаровидной чреват административным наказанием. Помимо неё, в Красную книгу России внесён ещё один вид грибов, встречающихся на территории Московской области, – спарассис курчавый.
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Лора Луганская