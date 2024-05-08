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В парках Подмосковья установят вендинговые аппараты для кормления животных

08 мая 2024, 10:14
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

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Вендинговые аппараты с кормом для диких животных планируется установить в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, такие аппараты уже были установлены в ряде областных парков в прошлом году, и это принесло хорошие результаты.

«Установка таких аппаратов помогла сохранить биологическое разнообразие, повысить экологическую грамотность жителей и сформировать бережное отношение к обитателям городских парков и водоёмов. (…) Принимая во внимание социальную и экологическую значимость проекта, прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парках на территориях муниципалитетов», — заявил Тихон Фирсов.


В министерстве добавили, что обычные продукты, которыми люди часто подкармливают животных в парках, могут нанести представителям фауны серьёзный вред. А в вендинговых аппаратах подбирается безопасный и полезный корм для каждого вида животных.

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В Пушкине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья
08 мая 2024, 10:29

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Восьмиэтажная новостройка с квартирами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в подмосковном Пушкине получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Квартиры в новом доме получат 65 семей переселенцев. Теперь после того, как будут подписаны акты приёма-передачи, новые жильцы смогут оформить права собственность на жилплощадь, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и прочее», — говорится в сообщении.
Адрес новостройки: город Пушкино, Октябрьская улица, дом №49. На прилегающей к дому территории оборудовали парковки, установили спортивные и детские игровые площадки, провели озеленение. Отмечается также, что объекты социальной инфраструктуры находятся в пешей доступности от нового дома, что является важной составляющей комфортной жизни.

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В Подмосковье ввели в эксплуатацию дома ЖК «Дом на Сиреневой»
08 мая 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Два новых дома в жилом комплексе «Дом на Сиреневой» введены в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Дом на Сиреневой» расположен в городском округе Щёлково.

«В Жилом комплексе «Дом на Сиреневой» возведены два монолитно-кирпичных 17-этажных дома комфорт-класса. На территории ЖК выполнены работы по благоустройству, установлены игровые и спортивные площадки, предусмотрены наземные автостоянки. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах, займут магазины, службы быта, аптеки и другие объекты торговой инфраструктуры», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что дома рассчитаны в общей сложности на 541 квартиру. Также рядом с жилкомплексом расположены школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты, магазины и торговые центры.

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В Подмосковье упростили подачу заявки на замену газового оборудования
08 мая 2024, 09:56

Фото: iStock/Gangis_Khan

Подать заявку на замену газового оборудования в Московской области теперь можно онлайн, такая опция появилась на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Уведомить газовую службу о предстоящей замене оборудования и вызвать специалиста теперь можно онлайн. Для этого потребуется заполнить небольшую форму в карточке услуги», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что услуга оснащена сервисом предпроверки: система автоматически проверяет, есть ли указанный заявителем лицевой счёт в системе компании «Мособлгаз». Это позволяет сразу определить, что поставщик ресурса обслуживает этого заявителя и может прислать мастера по заявке.

Отмечается, что онлайн-заявка должна быть рассмотрена в течение трёх рабочих дней.

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В лесах Московской области на 8-10 мая сохраняется низкий уровень пожароопасности
08 мая 2024, 09:54

Фото: istockphoto / Aleksander

Жителям региона рассказали о прогнозе пожарной опасности в лесах Московской области на 8-10 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
8 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности.

«9 мая на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. 10 мая на всей территории Московской области первый класс пожарной опасности сохраняется. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 4-11С, ночью от минус 2С до плюс 1С. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен мокрый снег», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что с начала недели не было зафиксировано ни одного возгорания в подмосковных лесах.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 8 мая составила три балла
08 мая 2024, 09:41

Фото: istockphoto / Aleksander

В три балла оценивается общая интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 8 мая, при этом на некоторых участках трёх федеральных трасс и девяти региональных шоссе проезд затруднён в сторону Москвы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Затруднения при проезде в сторону столицы отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Ленинградское, Пятницкое, Варшавское, Новорижское, Носовихинское, Каширское, Калужское и Киевское», — говорится в сообщении.
Всего сегодня утром на дорогах в Подмосковье зафиксировано свыше 907 тысяч машин: это на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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На юге Подмосковья выпало больше трети месячной нормы осадков
08 мая 2024, 09:26

Фото: iStock/Sasiistock

35% месячной нормы осадков выпало на юге Московской области за минувшие сутки, об этом написал в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Самые сильные ливни (в столичном регионе — прим. ред.) прошли на юге Подмосковья: в Кашире – 17 мм, Луховицах и Серебряных Прудах – 18 мм, Серпухове – 19 мм, что составляет 35% от всей месячной нормы», — написал Тишковец.
Он также сообщил, что в центре Москвы выпало 6 миллиметров осадков, в Тушине и на ВДНХ — 4 миллиметра, а в районе Бутово — 10 миллиметров.

По прогнозам Гидрометцентра России, в среду, 8 мая, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха по области составит от 3 до 8 градусов тепла.

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Задержанный в РФ солдат из США критиковал в соцсетях НАТО и Байдена
SHOT: Арестованный в Приморье военный США критиковал НАТО и политику Байдена
08 мая 2024, 09:09

Фото: iStock/Im Yeongsik

Задержанный за кражу американский военный Гордон Блэк критиковал в своих социальных сетях НАТО и политику, проводимую Белым домом. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, Блэк неоднократно критиковал президента США Джо Байдена и обвинял НАТО в агрессивной политики в отношении России. Военный высказывал мнение о том, что Байдену не удается справляться с возникающими ситуациями, как следовало бы, а Россия лишь защищает себя в сложившейся ситуации.

Напомним, американский военный был задержан во Владивостоке по подозрению в краже у гражданки России, с которой прежде некоторое время сожительствовал.

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#арест
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На Украине жалуются на доминирование России в TikTok
08 мая 2024, 08:14

Фото: iStock/grinvalds

Глава центра при СНБО Украины Коваленко заявил о доминировании России в TikTok.
Об этом Андрей Коваленко заявил в разговоре с агентством Bloomberg. По его словам, россияне начали систематическую работу в TikTok и успешно используют эту платформу для продвижения своих целей.

Он считает, что Россия расширяет использование соцсети, чтобы поставить под сомнение легитимность президентства Владимира Зеленского и подорвать моральный дух граждан Украины.

Ранее стало известно, что на Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала. Как заявили в СНБО, мера необходима для борьбы с распространением «российской пропаганды» в сети.

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#сбу
#социальная сеть
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«Тихий убийца»: Эксперт рассказала, как гипертония может привести к смерти
Руководитель KDL Малиновская объяснила, почему гипертонию называют «тихим убийцей»
08 мая 2024, 07:00

Фото: istock/Nikolai Mentuk

Многие считают, что артериальная гипертония — повышенное давление — проблема, с которой сталкиваются только пожилые люди. Но на самом деле высокое давление обнаруживается и у людей среднего возраста, и даже у подростков.
Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с «Радио 1» объяснила, как часто встречается повышенное давление у людей.
«Распространенное обывательское название гипертонии — тихий убийца. Повышенное давление встречается чуть ли не у каждого второго взрослого. Высокое давление далеко не всегда сопровождается характерными симптомами — головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с высоким давлением, не подозревая об этом состоянии, которое день за днем повышает риск развития инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, нормальным считается давление, показатели которого не превышают 120/80, более высокие числа на тонометре — повод для консультации с врачом. В группу риска развития повышенного давления относят людей с лишним весом, а также тех, чьи родственники страдают гипертонией. Возраст старше 65 лет, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем — все это дополнительные факторы риска.

Собеседница рекомендует при систематическом повышении давления обязательно установить причины, потому что гипертония может указывать на нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, быть признаком эндокринных опухолей.
«Для обследования при гипертонии необходимо будет обратиться к терапевту или кардиологу, пройти ряд обследований и сдать анализы: УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин, а также анализ мочи для определения концентрации микроальбумина», — сказала эксперт.

Артериальная гипертония считается самым распространенным предотвратимым фактором риска преждевременной смерти. В одних случаях достаточно будет изменить образ жизни, например, сбросить вес, в других потребуется медикаментозное лечение, заключила Ольга Малиновская.

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