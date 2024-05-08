В парках Подмосковья установят вендинговые аппараты для кормления животных

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Вендинговые аппараты с кормом для диких животных планируется установить в парках Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Как отметил глава министерства Тихон Фирсов, такие аппараты уже были установлены в ряде областных парков в прошлом году, и это принесло хорошие результаты.
В министерстве добавили, что обычные продукты, которыми люди часто подкармливают животных в парках, могут нанести представителям фауны серьёзный вред. А в вендинговых аппаратах подбирается безопасный и полезный корм для каждого вида животных.
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«Установка таких аппаратов помогла сохранить биологическое разнообразие, повысить экологическую грамотность жителей и сформировать бережное отношение к обитателям городских парков и водоёмов. (…) Принимая во внимание социальную и экологическую значимость проекта, прошу глав городских округов рассмотреть возможность установки вендингового оборудования для кормления животных в парках на территориях муниципалитетов», — заявил Тихон Фирсов.
В министерстве добавили, что обычные продукты, которыми люди часто подкармливают животных в парках, могут нанести представителям фауны серьёзный вред. А в вендинговых аппаратах подбирается безопасный и полезный корм для каждого вида животных.
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Лев Каштанов