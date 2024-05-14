У летучих мышей в Подмосковье начался сезон охоты

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Летучие мыши активизировались в Московской области, жителей предупреждают, что животные могут случайно залететь в квартиру, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Он добавил, что в Московской области обитают пять видов летучих мышей, занесённых в Красную книгу региона: вечерницы гигантская и малая, а также ночницы усатая, прудовая и наттера.«С появлением насекомых в Подмосковье начали проявлять активность летучие мыши. Эти животные бодрствуют вечером и по ночам и ловят на лету жучков и мотыльков», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Зоологи отмечают, что в период похолодания летучие мыши могут по ошибке залетать в квартиры и дома, чтобы погреться и поспать. Животное следует выпустить. Чаще всего для этого достаточно открыть окно пошире и дождаться, когда мышь вылетит сама. Можно и отловить и выпустить, но важно не делать это голыми руками, так как можно получить укус.
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Лев Каштанов