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На юге России возобновили подачу электричества после масштабных сбоев из-за жары

10 июля 2024, 00:03
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

В южных регионах России восстановили подачу электричества для 600 тысяч человек, которые остались без света после масштабных сбоев из-за аномальной жары. Как сообщает Минэнерго, электроснабжение возобновили в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея, также восстановлена работа объектов генерации.


Ранее сообщалось, что высокая плюсовая температура вызвала пиковые нагрузки внутри энергосети, которая привела к отключению почти 600 тысяч человек. Без света остались 324 тысяч человек в Ростовской области, 181 тысяча человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тысячи потребителей в Астраханской области.

«Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России», – заявляли в Минэнерго.
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Народные приметы на 10 июля 2024: Что нужно делать в Самонов день, чтобы были деньги
В России 10 июля отмечается Самонов день: приметы, традиции, история праздника
10 июля 2024, 00:00

Фото:istockphoto / Dariusz Banaszuk

Православные христиане 10 июля чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе известного как Самсон Сеногной. Святому молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.

Святой Сампсон Странноприимец мог вылечить от любой болезни простым прикосновением руки и посвятил жизнь служению людям.

История

Святой Сампсон жил в V—VI веках в Риме в обеспеченной христианской семье. Получив хорошее образование, он изучал врачебное искусство и посвятил жизнь бесплатному лечению бедных. После смерти родителей он раздал всё наследство, освободил рабов и поселился в пустыне недалеко от Константинополя.

Впоследствии он приехал в Константинополь, где начал принимать странников, больных и нищих. По преданию, он исцелил императора Юстиниана I, который предложил ему много золота и серебра, но святой отказался и попросил построить странноприимный дом и больницу. Император выполнил просьбу, даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости преподобный продолжал свое служение, а его кончина была безболезненной и мирной.

Традиции в Самсонов день


В день памяти святого Самсона люди почитали путников. В этот день их приглашали в дом, угощали и предоставляли ночлег.

По традиции, 10 июля странникам обязательно давали деньги. Верили, что чем больше отдашь, тем больше вернётся.

Дорога в представлении древних славян была символом жизненного пути. Они считали, что именно на дороге проявляется судьба, доля и удача человека. Однако дорога также считалась «нечистым» местом.

Фото: istockphoto / Dariusz Banaszuk

Особенно опасались перекрёстков, развилок и обочин дорог. В таких местах было принято хоронить самоубийц и некрещёных детей.

Что можно делать в Самсонов день


В день памяти святого Сампсона крестьяне выходили на покос и молились святому, чтобы в период уборки сена не было дождя.

Святой Сампсон помогал бедным и лечил людей, поэтому в этот день было принято приглашать в дом странников, кормить их и предоставлять ночлег.

В день памяти Самсона Сеногноя, который отмечается 10 июля, принято быть щедрым и добрым по отношению к другим людям. На Руси в этот день было принято приглашать гостей и угощать их разнообразными блюдами.

Фото: istockphoto / shironosov

Люди верили, что чем больше они отдадут другим, тем больше им воздастся в будущем. Поэтому в этот день беднякам подавали щедрую милостыню.

Те, кто верил в целебную силу трав и растений, отправлялись в лес, чтобы собрать их для себя. Считалось, что природа в этот день заряжена силой святого Самсона, который мог излечить от любых недугов.

Молодые девушки в этот день гадали по снам. Существовало поверье, что все хорошие сны, которые приснятся в ночь на 10 июля, обязательно сбудутся, поэтому им уделяли особое внимание.

Что нельзя делать 10 июля


В Самсонов день не рекомендуется признаваться в любви или делать предложение руки и сердца. Есть вероятность быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые могут негативно повлиять на личную жизнь.

Не стоит ругаться с близкими, злиться на них или ссориться с родными. Это может привести к тому, что обиды останутся надолго.

Также не рекомендуется поднимать с земли чужие деньги и вещи. Это может навлечь на вас неприятности.

Фото: istockphoto / PhanuwatNandee

Девушкам не советовали долго любоваться на своё отражение в зеркале, так как это, согласно поверьям, могло навредить их красоте.

10 июля лучше избегать ссор и конфликтов с близкими людьми. Все недопонимания стоит разрешать мирно, чтобы не привлечь беду и не нарушить гармонию в отношениях.

Также не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки верили, что любые новые начинания в этот день обречены на провал.

Кроме того, рекомендуется отложить уборку в доме на другой день. В народе считалось, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к дурным снам и неурядицам.

И, наконец, в день Самсона Сеногноя не следует сплетничать и распускать слухи.

Приметы


Согласно народным приметам, если в утренние часы цветы не раскрылись, то в течение дня ожидается дождь. Если же цветы внезапно закрылись, это может свидетельствовать о скором начале дождя. Кроме того, появление липких капель на листьях конского щавеля также может указывать на приближение осадков.

Если в день Самсона Сеногноя идёт дождь, то пасмурная погода останется с нами до конца этого месяца. Яркое солнце в этот день предвещает тёплый июль.

Кучевые облака, движущиеся с запада, могут быть предвестниками засухи. А радуга, раскинувшаяся над нами, обещает ясный день. Если же радуга появляется над рекой и стоит поперёк неё, это также может означать, что погода станет ясной.

Фото: istockphoto / Pro2sound

Большое количество пчёл, летающих вокруг, может предвещать засуху. Однако если пчёлы злые и жалят, это тоже может быть предупреждением о грядущей засухе.

Мокрая трава днём может предвещать ливень. А сильное стрекотание стрекоз иногда может быть предупреждением о ненастной погоде.

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КС РФ поручил создать правила содержания обвиняемых в конвойных помещениях судов
09 июля 2024, 23:06

Фото: istockphoto/Worawee Meepian

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) нашел пробел в законодательстве и поручил разработать правила содержания подозреваемых и обвиняемых в конвойных помещениях судов. Об этом сообщается на сайте КС.
Поводом для этого стала жалоба бывшего сотрудника МВД Николая Смирнова из Пермского края, которого во время рассмотрения его дела не менее 60 раз привозили в суды, где помещали в конвойные камеры. По его словам, условия нахождения в этих помещениях были недопустимыми из-за узкого пространства (камеры иногда были меньше 1 кв.м), отсутствия бытовых и санитарных удобств, недостатка пищи и т.д.

Сначала бывший сотрудник обратился с требованием компенсации в суд, где заявили, что условия содержания в таких камерах не прописаны в законе, потому на них не распространяются формальные гарантии. Тогда Смирнов обратился в Конституционный суд России.

КС РФ встал на сторону бывшего сотрудника и предписал федеральному законодателю определить условия содержания в конвойных камерах судов. Дело самого Смирнова теперь подлежит пересмотру с учетом позиции Конституционного суда.

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Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа
09 июля 2024, 22:53

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры ЦППК оформили за первые шесть месяцев 2024 года более 330 тысяч билетов на провоз багажа. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на Центральную ППК.
Чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском (65 тыс. раз), Казанском (56 тыс.) и Курском направлениях (42 тыс. раз).

Как напомнили в министерстве, бесплатно можно провозить. мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 см в трёх измерениях и весом до 36 кг. Если багаж больше по весу и размерам, пассажиру придётся оформить специальный билет.

Стоимость зависит от маршрута: 120 рублей – для поездок до 100 км, 240 рублей – на более дальние. При этом пассажир может провезти багаж весом не более 50 кг.

Все правила провоза багажа можно найти на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».

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Госдума разрешила людям с низким доходом открывать социальные вклады до 50 тысяч
09 июля 2024, 22:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий людям с низким доходом открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Процентная ставка по такому вкладу будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. Человек сможет в любое время пополнить сумму до максимальной, частично снять деньги или расторгнуть догов.

Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.

Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.

Ранее депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении закон, который подразумевает распространение отсрочки от призыва на военную службу на служащих, в том числе в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ. На данный момент может быть отсрочен призыв на действительную службу в армии тем, кто служит в органах МВД, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения (ФСИН), а также является сотрудником Российской таможенной службы.

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Учёные вновь заметили в Подмосковье следы пребывания краснокнижной выхухоли
09 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Зоологи в очередной раз нашли подтверждения обитания русской выхухоли в Подмосковье, однако сам неуловимый краснокнижный зверёк ни разу и не попался никому на глаза в естественной среде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Русская выхухоль, она же хухоля, – редкий, эндемичным вид, занесённый в Красные книги России и Московской области. По подсчётам учёных, на территории страны этих зверьков осталось не более 8 тыс. Выхухоль ведёт скрытный полуводный образ жизни. Мало кому посчастливилось увидеть её в природе или запечатлеть на фото», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По словам учёных, выхухоль – одно из самых скрытных существ на Земле. Большую часть жизни зверёк проводит в толще водоёма или в норе, попасть в которою можно только через сделанный под водой вход.

Русский писатель-натуралист Скребицкий отмечал, что выхухоль в Подмосковье можно встретить на реке Воре недалеко от Сергиева Посада и в её притоках – реках Торгоша и Пажа. Единичные особи могут перебираться в притоки реки Дубны, текущей по северу Московской области.

В 2020 году группа учёных-зоологов, отправилась искать этих редких и малоизученных зверей а Ольховско-Батьковские торфоразработки в Сергиево-Посадском городском округе. В разных местах им удалось обнаружить четыре норы русской выхухоли, в том числе две жилые.

Помимо этого, обитание выхухоли подтверждено в городских округах Егорьевский, Луховицы и Орехово-Зуевский.

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#московская область
#ученые
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Перевозчиков отходов в Подмосковье в июне оштрафовали на 3,5 млн рублей
09 июля 2024, 21:41

Сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов на территории Московской области в июне превысила 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Инспекторы министерства ежедневно контролируют перемещение отходов строительства и сноса. Только в июне камеры зафиксировали 49 случаев незаконной перевозки строительного мусора.
«Весной и летом строительные работы проводятся наиболее интенсивно. Наша цель – стимулировать граждан соблюдать закон и оформлять все необходимых документы. Камеры дорожной сети круглосуточно работают на территории населённых пунктов региона. Они быстро выявляют нарушения и позволяют принять меры по их пресечению», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, наибольшее число нарушителей выявили в городском округе Клин.

В министерстве напомнили, что штраф за незаконный сброс строительного мусора может достигать 200 тыс. рублей. Также административная ответственность предусматривает изъятие транспортного средства для перевозки отходов.

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#владислав мурашов
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#подмосковье
#московская область
#камера фиксации
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Блогер Цуканов заявил о необходимости российской орбитальной станции
09 июля 2024, 20:25

Фото: iStock/3DSculptor

Руководитель Общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов заявил, что собственная орбитальная станция поможет России развиваться в сфере космоса, строить новые космические корабли, а также развивать способность полётов до Луны и Марса.
«Для того, чтобы двигаться дальше к Луне и к Марсу нам нужна инфраструктура на орбите. Если мы хотим развиваться дальше, нам надо собирать тяжёлые межпланетные корабли ТМК на орбите. Для этого нам нужны постоянно действующие орбитальные станции, стапеля, большие верфи. С земли ничего отправить, кроме как к Луне, нормально не получится», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Цуканов.

Ранее в подмосковных Химках провели встречу с лётчиком-космонавтом, единственной женщиной в отряде Роскосмоса Анной Кикиной.

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#космос
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Психолог Дугенцова рассказала, как не ругаться во время семейного отдыха
Психолог Дугенцова рекомендовала искать компромиссы
09 июля 2024, 20:00

Фото: iStock/Halfpoint

Психолог Дарья Дугенцова заявила, что не омрачить семейный отдых конфликтами и скандалами поможет обсуждение планов и желаний всех членов семьи.
«Для того, чтобы избежать конфликтов во время отпуска, семье необходимо обсудить все варианты и прийти к компромиссу, который устраивал бы всех. Для этого нужно заранее обговорить все детали отдыха и только потом заниматься вопросами организации», — отметила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Она добавила, что важно при этом постараться выделить каждому личное пространство.

Ранее Дарья Дугенцова рассказала о том, как можно отвечать хамам, в частности, во время курортного отдыха.

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#конфликт
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Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме
09 июля 2024, 19:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Подготовка муниципалитета к зиме стала главной темой еженедельного оперативного совещания, которое провёл глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков. Там продолжают масштабную модернизацию котельных, а также подготовку многоквартирных домов и социальных объектов, сообщили в пресс-службе администрации.
Такой же подход применяется к содержанию территорий. Общая готовность составляет уже 70%. Завершается ремонт и техобслуживание техники, готовятся площадки для её стоянки.

Традиционно разобрали обращения жителей. Особое внимание уделили борьбе с борщевиком. Булгаков напомнил, что сообщить о наличии сорняка можно в чате @bborshevik22. Все заявки будут оперативно отработаны.
«Из выполненных поручений: отсыпали дорогу в деревне Головино; обустроили новую контейнерную площадку на ул. Неделина; провели ямочный ремонт во дворе дома № 17, к. 2 по ул. Комарова; почистили реку Клязьму вблизи Хомутовского моста», – отчитался Булгаков.
Глава округа также перечислил планы на неделю. В частности, продолжается благоустройство дворов сразу на нескольких улицах; идёт капремонт дома № 22А по ул. Сиреневой. Также в предстоящие выходные в Щёлково состоится семейный фестиваль «Венок традиций». А в субботу в ЦДК с 10 до 14 часов будет проходить традиционная выездная диспансеризация.

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#подмосковье
#московская область
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