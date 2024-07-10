На юге России возобновили подачу электричества после масштабных сбоев из-за жары

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В южных регионах России восстановили подачу электричества для 600 тысяч человек, которые остались без света после масштабных сбоев из-за аномальной жары. Как сообщает Минэнерго, электроснабжение возобновили в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея, также восстановлена работа объектов генерации.
Ранее сообщалось, что высокая плюсовая температура вызвала пиковые нагрузки внутри энергосети, которая привела к отключению почти 600 тысяч человек. Без света остались 324 тысяч человек в Ростовской области, 181 тысяча человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тысячи потребителей в Астраханской области.
«Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России», – заявляли в Минэнерго.Читайте также:
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