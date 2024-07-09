Курский ветеринар случайно ввел себе препарат для эвтаназии, лег умирать и выжил

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В Курской области ветеринар случайно ввел себе препарат для эвтаназии животных, испугался и лег артистично умирать, но по итогу оказался в порядке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным издания, мужчина в этот день усыплял овец, больных оспой, и для десяти животных эвтаназия прошла успешно, а вот одиннадцатой не досталось – ветеринар промахнулся и случайно ввел препарат самому себе.
Сообщается, что мужчина распереживался и начал готовиться к скорой смерти: лег на траву артистично умирать, стал просить оставить его, а очевидцам, которые не поверили в роковую случайность, пожелал, чтобы им отсекло пальцы и их длинный язык циркулярной пилой.
По информации Mash, с ветеринаром все в порядке, он лежит в больнице и уже идет на поправку.
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Сообщается, что мужчина распереживался и начал готовиться к скорой смерти: лег на траву артистично умирать, стал просить оставить его, а очевидцам, которые не поверили в роковую случайность, пожелал, чтобы им отсекло пальцы и их длинный язык циркулярной пилой.
По информации Mash, с ветеринаром все в порядке, он лежит в больнице и уже идет на поправку.
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Данил Пономарев