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Курский ветеринар случайно ввел себе препарат для эвтаназии, лег умирать и выжил

09 июля 2024, 19:43
Фото: istockphoto/Thx4Stock

Фото: istockphoto/Thx4Stock

В Курской области ветеринар случайно ввел себе препарат для эвтаназии животных, испугался и лег артистично умирать, но по итогу оказался в порядке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным издания, мужчина в этот день усыплял овец, больных оспой, и для десяти животных эвтаназия прошла успешно, а вот одиннадцатой не досталось – ветеринар промахнулся и случайно ввел препарат самому себе.

Сообщается, что мужчина распереживался и начал готовиться к скорой смерти: лег на траву артистично умирать, стал просить оставить его, а очевидцам, которые не поверили в роковую случайность, пожелал, чтобы им отсекло пальцы и их длинный язык циркулярной пилой.



По информации Mash, с ветеринаром все в порядке, он лежит в больнице и уже идет на поправку.

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#мужчина
#ветеринар
#эвтаназия
#животные
#курская область
#препараты
Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября
Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО по делу о взятках
09 июля 2024, 19:39

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Арест по делу о взятках продлили главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. По версии следователей, офицер, будучи руководителем 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от коммерческой структуры за действия в их пользу.
Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало в 235-м гарнизонном военном суде о продлении содержания под стражей Кузнецову.

Защита выступала за смягчение меры пресечения в связи с тем, что Кузнецов имеет ряд заболеваний, приобретенных при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При рассмотрении жалобы фигурант и его защита упоминали об этом. Известно, что сумма взятки, инкриминируемой Кузнецову, свыше 30 миллионов рублей.

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#россия
#криминал
#минобороны рф
#армия
#новости
#суд
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Военный покончил с собой в Челябинске в СНТ «Надежда»
09 июля 2024, 19:18

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело офицера нашла его супруга в Челябинске на одном из садовых участков. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в органах правопорядка.
«Накануне женщина обнаружила супруга мертвым на их участке в СНТ «Надежда» возле Шагола. Предварительно, речь идет о суициде. Офицер служил в штурманском училище (ЧВВАКУШ)», — сообщил источник.

По информации журналистов, несчастному было 48 лет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 14-летний школьник из многодетной семьи под Челябинском в Еманжелинске совершил суицид. Уточнялось, что ребенок был семиклассником. По факту трагедии полицейские проводят проверку.

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#россия
#челябинск
#самоубийство
#новости
#военные
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Жертва подмосковного «кислотного маньяка» рассказала о пяти перенесённых операциях
Жертва подмосковного «кислотного маньяка» собирает деньги на лечение
09 июля 2024, 19:08

Фото: iStock/Leandro Santiago

Анастасия Лобода из подмосковного Монино в апреле стала жертвой нападения неизвестного, который облил её кислотой. Женщина перенесла уже пять сложных операций, три из которых были экстренными.
Врачи диагностировали у Анастасии химические ожоги второй и третьей степени в области лица, правого предплечья и кисти, напоминает РИА Новости. Сильно пострадали глаза. Её 11-летний сын, когда увидел мать после нападения, сначала даже не узнал её. У женщины вокруг глаз на лице были волдыри, а кожа стала чёрного цвета. Позже выяснилось, что Лобода была не единственной жертвой «кислотного маньяка». В тот же день он плеснул жгучей жидкостью на ноги 16-летней девушке, но её травмы оказались не такими серьёзными.

Анастасия рассказала, что, согласно материалам дела и обследованиям, у нападавшего нет ненависти к женщинам, однако наличествует диагноз по линии психиатрии. на также добавила, что маньяк обещал попросить родственников передать потерпевшей деньги на лечение, но пока с ней никто не связывался.

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#деньги
#лечение
#женщины
#травмы
#глаза
#ожоги
#кожа
#маньяк
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РЖД: вагон сошел с рельсов на станции Ховрино в Москве
09 июля 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Kyryl Gorlov

Вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Ховрино в столице. Об этом сообщили в РЖД. Уточняется, что все произошло при маневрировании. Движение составов затруднено, причины инцидента устанавливаются.
Похожий случай произошел в июне, когда с рельсов сошел пассажирский состав в Республике Коми. Всего в поезде было 14 вагонов и 232 пассажира, а также 20 работников РЖД. Сотрудники МЧС провели поисково-спасательные работы.

К слову, недавно Мосгорсуд приговорил двух казахстанцев к 13 годам колонии за диверсию на РЖД. Речь идет об Александре Абраме и Эдуарде Бурдилове. Читайте подробности в материале «Радио 1».

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#россия
#москва
#ржд
#авария
#новости
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В Башкирии семилетнего ребенка засосало в шлюз водохранилища — видео
09 июля 2024, 18:05

Фото: istockphoto/Spivak222

Семилетнего мальчика, исчезнувшего в шлюзе водохранилища Белорецка в Башкирии, ищут спасатели. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«В Белорецке в реке Белой четверо детей находились в районе шлюза. В какой-то момент семилетний мальчик подплыл слишком близко к шлюзу и через некоторое время он скрылся под водой», — сказано в сообщении.

Предварительно известно, что ребенок проводил время с друзьями, а затем приблизился к шлюзу. Вскоре дети увидели, что мальчика засосало.
На месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В региональном СУ СК РФ проводят доследственную проверку по факту инцидента.

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#россия
#мчс
#дети
#башкирия
#новости
#видео
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Стали известны новые подробности нападения мигрантов на ведущую «Матч ТВ»
Изнасиловавшие ведущую «Матч ТВ» мигранты напали на журналистку со спины
09 июля 2024, 17:44

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Стали известны новые подробности нападения трех мигрантов на ведущую «Матч ТВ». Как сообщает RT, на журналистку набросились со спины, когда она вышла с работы в Останкино и решила посидеть на скамейке возле пруда. Издание также опубликовало видео с места нападения.
По данным агентства, девушка упала между кустами и скамейкой, после чего ей закрыли рот ладонью и изнасиловали. Чуть позже ведущей удалось сбежать от нападавших и вызвать полицию.

После звонка от пострадавшей силовики сразу начали прочесывать местность, задержали одного, через несколько часов – второго, а третьего нашли по камерам видеонаблюдения, рассказал RT замначальника полиции МВД России по Останкинскому району капитан Андрей Полетахин.

В издании уточняют, что задержанные, граждане Узбекистана, легально работавшие на стройке, в тот день выпили. В изнасиловании признался лишь один из них, остальные заверяют, что просто смотрели, отметили в RT.

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#мвд
#девушка
#изнасилование
#нападение
#мигранты
#журналисты
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Врачи оставили в теле женщины медицинский тампон
Новозеландские врачи забыли в теле женщины медицинский тампон после операции
09 июля 2024, 17:26

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Медицинский тампон в теле женщины после операции забыли врачи в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание NZ Herald. Неназванной пациентке удалили матку с помощью нескольких небольших проколов.
Во время вмешательства появилось осложнение, а именно, кровотечение, поэтому хирурги осматривали прооперированную зону, повторно открывая разрезы.

Пациентку выписали, но через какое-то время у нее начались боли внизу живота, и она увидела некие странные выделения. Она обратилась к дежурному специалисту, но тот просто выписал антибиотики и обезболивающее, даже не осмотрев женщину.

Когда ей стало хуже, несмотря на препараты, пациентка, использовав зеркальце, осмотрела интимную зону, увидев нечто желтое, но как только стала вытаскивать, почувствовала боль.

В отчете указали, что тампоны извлекли, но на деле все оказалось не так. Пациентке и ее супругу принесли извинения.

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#мир
#новая зеландия
#медицина
#врачи
#новости
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В Шаховской загорелся легковой автомобиль
09 июля 2024, 16:54

Фото: пресс-служа Мособлпожспаса

Легковая машина марки Nissan Maxima загорелась на улице Базаева в Шаховской, огонь потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренны вызовов «Система-112» обратились очевидцы. Они рассказали, что на улице Базаева, прямо напротив детской школы искусств находится охваченная огнём иномарка», — говорится в сообщении.
Водитель сумел самостоятельно покинуть салон загоревшейся машины и начал тушение, однако справиться с огнём не смог. Прибывшие на место пожарные сразу подали несколько стволов на тушение и ликвидировали возгорание с помощью пены. Потом они смыли с проезжей части остатки топлива и восстановили дорожное движение рядом со школой искусств.

Водителю сгоревшей машины медицинская помощь не понадобилась.

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МВД Дагестана: 140 человек заключены под стражу после беспорядков в Махачкале

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#пожар
#шаховская
#автомобиль
#мособлпожспас
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МВД Дагестана: 140 человек заключены под стражу после беспорядков в Махачкале
09 июля 2024, 16:45

Фото: istockphoto / Yingko

По информации Министерства внутренних дел Дагестана, после беспорядков в Махачкале были задержаны 140 человек.
9 июля глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что в настоящее время под стражей находятся 140 человек, причастных к беспорядкам у аэропорта Махачкалы.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы произошли вечером 29 октября прошлого года. Участники протестов пришли с антиизраильскими плакатами, скандируя лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент толпа сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Ущерб, нанесённый аэропорту, составил более 285 миллионов рублей.

«Посмотрите, что произошло после событий в аэропорту. 140 молодых людей сейчас находятся в тюрьмах. Все они были задержаны на законных основаниях», — сказал Абдурашид Магомедов во время поездки в Сергокалинский район республики.

Кроме того, по словам министра, более 1200 участников беспорядков были привлечены к административной ответственности.

Президент России Владимир Путин 30 октября провёл совещание, посвящённое беспорядкам в аэропорту столицы Дагестана. Он указал, что данная ситуация была инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Глава государства также отметил, что за событиями в аэропорту Махачкалы стояло намерение раскачать Россию изнутри.

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