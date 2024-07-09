В Подмосковье вспыхнула крыша склада с лекарствами

Фото: iStock/Distortion Media
В подмосковной Старой Купавне загорелась кровля склада с лекарственными препаратами и упаковочными материалами. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила РИА Новости.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 20 квадратных метров.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС России. По последним данным, никто не пострадал. Информация уточняется.
По состоянию на 23:11 склад потушен. Производится проливка и разбор конструкций.
Ранее в этот день сообщалось, что произошло возгорание в здании общежития МГУ в Москве. В одной из комнат загорелись личные вещи студента. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал, однако оказались затопленными первые этажи здания.
Читайте также:
В Москве в общежитии МГУ на Вернадского произошёл пожар
В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
На месте происшествия работают сотрудники МЧС России. По последним данным, никто не пострадал. Информация уточняется.
По состоянию на 23:11 склад потушен. Производится проливка и разбор конструкций.
Ранее в этот день сообщалось, что произошло возгорание в здании общежития МГУ в Москве. В одной из комнат загорелись личные вещи студента. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал, однако оказались затопленными первые этажи здания.
Читайте также:
В Москве в общежитии МГУ на Вернадского произошёл пожар
В Воронежской области после атаки БПЛА произошел пожар на складе
В Мурманской области загорелось промышленное предприятие
Анастасия Чинкова