В Волгоградской области не сработала система оповещения во время атаки ВСУ

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Жители Волгоградской области пожаловались в соцсетях на неработающую систему оповещения во время атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Daily Storm.
По данным издания, местные жители пишут в местных пабликах комментарии с возмущениями о неработающей сирене.
При этом в местном правительстве заявили, что власти обратили внимание на подобные сообщения и уже проверяют информацию о неработающих сиренах оповещения.
Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров. Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.
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При этом в местном правительстве заявили, что власти обратили внимание на подобные сообщения и уже проверяют информацию о неработающих сиренах оповещения.
«Сейчас проверяем эту информацию. Пока нет такого подтверждения», — заявил начальник пресс-службы аппарата губернатора региона Александр Бондаренко.
Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров. Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.
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Элина Позднякова