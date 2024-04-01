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На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0

01 апреля 2024, 04:27
Фото: iStock/ allanswart

Фото: iStock/ allanswart

Сейсмологи зафиксировали на юге Сахалина землетрясение магнитудой 3,0, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, несмотря на малую магнитуду, подземные толчки ощутили жители двух городских округов — Синегорска и Быкова — в соседнем Долинском районе. При этом в данной части Сахалина ощущаемые землетрясения происходят редко, отметила Семенова.

Эпицентр располагался в 11 км северо-западнее села Синегорск, в пригороде Южно-Сахалинска.


Ранее землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на северо-востоке Японии с эпицентром в префектуре Фукусима. Подземные толчки ощущались также в Токио. Местные жители получили извещение о надвигающемся катаклизме через общенациональную систему экстренного оповещения на их смартфонах. Для северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Позже предупреждение было снято.

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Аналог «Виагры»: Врач порекомендовала продукты для сексуального возбуждения
Терапевт Бейли заявила, что свекла действует на мужчин как «Виагра»
01 апреля 2024, 04:53

Фото: istock / Rattankun Thongbun

Ряд продуктов питания могут воздействовать на физиологические и психологические аспекты сексуальности. Об этом рассказала врач-терапевт Клэр Бейли в материале Daily Mail.
Терапевт пояснила, что потеря интереса к сексу не всегда говорит о наличии серьезных медицинских проблем: либидо усиливается или ослабевает под влияние различных факторов. Как считает Бейли, с помощью питания можно вернуть яркие ощущения в сексуальную жизнь.

«Фитоэстрогены, содержащиеся в таких продуктах, как семена льна, семена кунжута и нут, действуют аналогично женскому половому гормону эстрогену. Употребление этих продуктов может помочь при симптомах менопаузы», — заявила эксперт.
Бейли также порекомендовала женщинам для усиления возбуждения добавить в рацион устрицы, орехи и семена. Эти продукты положительно влияют на сексуальность за счёт содержания цинка.

Мужчинам терапевт посоветовала есть свеклу, поскольку она богата веществами, которые в процессе пищеварения преобразуются в азотную кислоту, необходимую для улучшения кровоснабжения внутренних органов, в том числе половой системы.

«Фактически, свекла действует как «Виагра», — заявила Бейли.
Она отметила, что мужчинам полезно на постоянной основе употреблять продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, к примеру, лосось, анчоусы, тунец и мидии.

В заключении Бейли призвала мужчин и женщин есть ферментированные продукты, помогающие снижать уровень стресса.

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#продукты
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#семена
#терапевт
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Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника рассказала о странностях того дня
01 апреля 2024, 01:53

Фото: Акция памяти «Журавли», Константин Семенец

Мать певца-колясочника Максима Вербенина, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала телеканалу НТВ о загадочных обстоятельства того дня.
«Обычно Максим всегда опаздывал везде. И тут так получилось, что они приехали заранее, это вообще на него не похоже», — рассказала изданию мать погибшего .
Помимо этого, Максим в тот злополучный день напевал песню группы «Пикник» под названием «А движения неловки». В песне поется о спасении некой девушки из мышеловки дорогой ценой.

Мужчина посетил концерт со своей девушкой. Когда в концертный зал ворвались вооруженные террористы, пара уже заняла свои места в зрительном зале. Террористы расстреляли Вербенина в упор, он упал на свою возлюбленную, там самым защитив ее от пуль.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 551.

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#концерт
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#террористы
#мужчина
#теракт
#крокус сити холл
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Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов
01 апреля 2024, 00:55

Фото: iStock/ KleverLeveL

Мессенджер Telegram запустил монетизацию, говорится на сайте мессенджера. Теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тыс. будут получать 50% дохода от рекламы, которая публикуется в них.
Однако для россиян монетизация на данный момент недоступна, так как для совершения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON, который недоступен пользователям из России. Он также недоступен на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.

Вывод денег станет доступен авторам каналов в ближайшие недели на платформе Fragment. Доход по программе монетизации можно будет вывести без комиссии или же направлять его на оплату рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется почти в 100 новых странах.

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#новости
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В России начался весенний призыв в армию
Минобороны: в России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу
01 апреля 2024, 00:47

Фото: istock / scaliger

В России с 1 апреля стартует весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Срок срочной службы, как и ранее, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ.
Призыв в некоторых регионах Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, будет проходить с 1 ноября по 31 декабря по причине климатических особенностей.

Отмечается, что призывников будут отправлять в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории РФ. В новые регионы, а также в зону проведения специальной военной операции призывников направлять не будут.

Направить на срочную службу планируют 150 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

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#операции
#весенний призыв
#армия
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Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»
01 апреля 2024, 00:22

Фото: iStock/ blinow61

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил следователям изучить связи между всеми обвиняемыми в нападении, а также установить организаторов и заказчиков теракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу СК.
В ходе совещания были озвучены доклады по разным направлениям, в том числе отчеты экспертов и криминалистов. Глава ведомства проверил работу следователей и криминалистов на месте происшествия, а также их работу с посетителями «Крокуса».

Бастрыкину доложили, что в настоящее время продолжается процесс признания посетителей концертного зала потерпевшими, выдачи личных вещей и автомобилей. Тем временем граждане, включая тех, кто находился в день теракта в «Крокусе», обращаются в СК, чтобы сообщить имеющуеся у них сведения.

Ранее СК, основываясь на показаниях арестованных, сообщило, что действия исполнителей теракта координировал через соцсети некий мужчина, который обещал передать им в Киеве оплату за преступление. По делу арестованы девять человек, из которых четверо непосредственных исполнителей.

Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.

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#telegram
#служба
#бастрыкин
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ВКС России уничтожили базу боевиков на юго-западе Сирии
31 марта 2024, 23:56

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс на юго-западе Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Попова.
По сведениям центра, боевики перешли туда из зоны Эт-Танф, которая контролируется американскими войсками и их союзниками по международной коалиции.

Попов отметил, что авиация коалиции не перестает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, нарушая протоколы деконфликтации. За минувшие сутки, по его словам, было зафиксировано шесть случаев нарушения со стороны коалиции протоколов деконфликтации от 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. В частности, над районом Эт-Танф произошло пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и разведывательным самолетом B-350.

Таким образом коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, обостряя обстановку в сирийском воздушном пространстве, подытожил генерал-майор.

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#самолет
#сша
#авиация
#рф
#сирия
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В понедельник в Москве ожидается потепление до +22 °С
Синоптик Тишковец: температура воздуха в Москве 1 апреля поднимется до +22 °С
31 марта 2024, 21:48

Фото: iStock/ValerijaP

В понедельник и вторник температура воздуха в Москве поднимется до +22 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Предстоящая неделя в Центральной и Южной частях России начнётся с рекордных летних температур, которых в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.

В понедельник воздух прогреется до 19 – 21 градусов. Эти показатели станут рекордными с 1983 года, когда 1 апреля столбики термометров поднялись до 17,8 градусов.

Пик тепла придётся на вторник, когда в столице потеплеет до 20 – 22 градусов.

При этом Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в понедельник. Не исключено, что облачность перейдёт в грозовое состояние.

В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая 9 градусов.

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#солнце
#евгений тишковец
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Отец террориста Мирзоева* рассказал о его обещании вернуться в Таджикистан
31 марта 2024, 20:53

Фото: iStock/shironosov

Террорист Далерджон Мирзоев*, участвовавший в теракте в «Крокус Сити Холле», обещал родителям вернуться в Таджикистан в конце марта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его отец Барот Мирзоев.
Он рассказал, что сын позвонил ему 20 марта и сообщил, что 24 или 25 марта вернётся домой.

Из России Мирзоев* регулярно звонил в Таджикистан своей маме, жене и сестре, а также присылал им деньги, отметил его отец.

Ранее сообщалось, что родной брат террориста Мирзоева* проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб из-за подозрения мужчины в причастности к ИГИЛ**.

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«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»

*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**запрещённая в России террористическая организация
#террористы
#родители
#теракт
#крокус сити холл
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«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»
Симоньян высказалась об отрезанном ухе одного из террористов из «Крокуса»
31 марта 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о распространившейся по сети информации об отрезанном ухе одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».
После теракта по интернету пронеслось видео, на котором задержанному по подозрению в исполнении теракта Рачабализоду Саидакрами, предположительно, отрезают часть уха, а затем заставляют его съесть. Официальные российские ведомства никак не комментировали этот ролик и не подтверждали его подлинность.

Симоньян в интервью «Кеосян daily» заявила, что не понимает такого ажиотажа вокруг этой новости. Она указала на огромное количество погибших в результате этого теракта и подчеркнула, что так называемая «либерота» упёрлась в историю с ухом и больше ничего не хочет обсуждать, кроме неё.

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#террористы
#крокус сити холл
#видео
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