На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0

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Сейсмологи зафиксировали на юге Сахалина землетрясение магнитудой 3,0, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, несмотря на малую магнитуду, подземные толчки ощутили жители двух городских округов — Синегорска и Быкова — в соседнем Долинском районе. При этом в данной части Сахалина ощущаемые землетрясения происходят редко, отметила Семенова.
Эпицентр располагался в 11 км северо-западнее села Синегорск, в пригороде Южно-Сахалинска.
Ранее землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на северо-востоке Японии с эпицентром в префектуре Фукусима. Подземные толчки ощущались также в Токио. Местные жители получили извещение о надвигающемся катаклизме через общенациональную систему экстренного оповещения на их смартфонах. Для северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Позже предупреждение было снято.
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Эпицентр располагался в 11 км северо-западнее села Синегорск, в пригороде Южно-Сахалинска.
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Ювелина Бернст