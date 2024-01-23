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Более 120 домов разрушило и повредило землетрясение в части западного Китая

23 января 2024, 15:06
Фото: istockphoto.com/maconline99

Фото: istockphoto.com/maconline99

В части западного региона Китая Синьцзян произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за которого было разрушено и повреждено более 120 домов.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», из-за стихии были ранены шесть человек. Кроме этого, были повреждены линии электропередач, но электроснабжение было быстро восстановлено. К месту эпицентра природного явления было направлено около 200 спасателей.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал сильные снегопады на Камчатке и Сахалине. В то же время он отметил, что в Приморском крае ожидается улучшение погодных условий.


«На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит своё влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра — более 50 см, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 м, а то и выше», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

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#циклон
#землетрясения
#происшествия
#китай
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В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики
23 января 2024, 15:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчину, подозреваемого в убийстве и поджоге, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Информация о преступлении поступила от пожарных, которые нашли тело с ножевыми ранениями в ходе тушения квартиры в многоэтажном доме на улице Маяковского в Лобне», — отмечается в сообщении.

Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

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#криминал
#полиция
#убийство
#лобня
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Полиция разыскивает убийцу девушки, чьё тело нашли у мусорных баков в Воронеже
23 января 2024, 14:51

Фото: istock / TheaDesign

В Воронеже следователи объявили в розыск подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, труп которой был обнаружен рядом с мусорными баками в Ленинском районе города. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Воронежской области.

«Следователем СК заочно предъявлено обвинение в совершении данного преступления уроженцу города Махачкала Республики Дагестан, зарегистрированному в городе Мичирунске Тамбовской области, Попову Марку Павловичу, 08.09.1995 года рождения, он объявлен в розыск», — сказано в сообщении.
По имеющейся информации у телеграм-канала SHOT, Попов может скрыться скрываться в Дагестане.

Напомним, 22 января сложенное пополам и связанное тело девушки было найдено возле мусорных баков, на ее голове были надеты пакеты. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

До этого стало известно, что в отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
#уголовное дело
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Муж изнасилованной россиянки отреагировал на возвращение преступника со спецоперации
Муж изнасилованной и убитой женщины заявил, что боится ухода преступника на СВО
23 января 2024, 14:30

Фото: istock / Prostock-Studio

Получивший 24 года колонии за изнасилование и убийство Анны Кошулько Георгий Повилайко, отправился на СВО после года в местах лишения свободы и уже вернулся со спецоперации.
Супруг убитой Александр переживает, что освободившийся убийца снова может совершить преступление и оказаться на в зоне спецоперации. Об этом рассказывает «Газета.ru».

Александр заявил, что когда Повилайко отбывал срок в колонии, н мог обратиться во ФСИН, чтобы узнать о перемещениях преступника. Но когда убийца отправился на СВО, ФСИН сняла с себя ответственность, а военные ему не сообщают никаких подробностей.

«Просто дурдом творится. Человеку дали 24 года, он всего лишь год отсидел, ему еще сидеть. Все, что мы подавали на каждого ребенка по два млн рублей, все моральные, материальные компенсации — с него взять ничего не можем, потому что судебные приставы не могут ничего решить. Он ничего не платит», — рассказал супруг убитой.
Он также отметил, что волнуется за будущих возможных жертв Повилайко.

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#приставы
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#изнасилование
#сво
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Житель Петербурга осуждён на 12 лет за поддержку терроризма в Интернете
23 января 2024, 14:10

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы экстремиста, задержанного ранее в Санкт-Петербурге. Он обвинялся в содействии запрещённой в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Мужчина оправдывал терроризм и призывал к совершению экстремистских действий, используя для этого сеть Интернет. Организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которой он обеспечивал ресурсную и информационную поддержку, действует на территории Сирийской Арабской Республики.

В итоге гражданин РФ Равшан Хакимов признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (содействие и публичное оправдание террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Первые три года заключения он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Помимо этого, Хакимову запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ

** Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
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#рф
#санкт-петербург
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На заводе Миноборонпрома в Азербайджане прогремел взрыв
23 января 2024, 13:30

Фото: iStock/dzika_mrowka

На азербайджанском заводе в Ширванском районе раздался взрыв, об этом сообщает Oxu.az.
Взрыв прогремел на предприятии Миноборонпрома. В настоящий момент к месту происшествия едут автомобили скорой помощи.

«На заводе министерства оборонной промышленности «Араз» в Ширване произошел взрыв. В результате взрыва есть пострадавшие», — прокомментировали ситуацию в издании.

При этом, о возможных причинах взрыва и его природе пока ​что ничего не сообщается.

Напомним, вчера взрыв раздался в Ленинградской области, неподалёку от угольного терминала Морского торгового порта.

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#скорая помощь
#азербайджан
#взрыв
#завод
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«Чтобы понервничал»: Российскому военкору вскрыли машину и подбросили шевроны ВСУ
Военкору Сапонькову взломали машину в Петербурге и подбросили шевроны ВСУ
23 января 2024, 13:23

Фото: istock / Phira Phonruewiangphing

В Петербурге неизвестные взломали автомобиль военкора Романа Сапонькова и подбросили шевроны украинский армии. Об этом сообщил военный корреспондент в своем телеграм-канале.

Как утверждает Сапоньков, они также забрали шеврон «Двух майоров», который ему передали осенью. Больше из автомобиля ничего не пропало.

«Приключения продолжаются», — грустно сыронизировал Сапоньков.
Отмечается, что военкор не первый раз подвергается атаке неизвестных. В минувшем декабре его дверь залили монтажной пеной. Позже официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемых злоумышленников — ими оказались местные подростки.

Ранее стало известно, что в отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#автомобиль
#подростки
#ирина волк
#сотрудники
#военкор
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В отношении убившего КВНщика в Сочи Расулова возбудили уголовное дело
23 января 2024, 13:18

Фото: iStock/globalmoments

На Артура Расулова, который убил юмориста в Сочи, возбудили уголовное дело, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что 18 января 31-летний участник фестиваля КВН, который проходит в Сочи, подрался с дагестанцем возле гостиницы. Оппонент швырнул комика на лестницу и тот потерял сознание.

В больнице у юмориста Амирана Геворкяна диагностировали перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, открытую черепно-мозговую травму и эпидуральные гематомы. Он впал в кому и скончался спустя два дня после драки.

Позже было установлено, что Геворкян подрался с Артуром Расуловым. В настоящий момент правоохранители устанавливают его местонахождение. На Расулова возбудили уголовное дело за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровье, повлекшее смерть.

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#смерть
#уголовное сочи
#квн
#убийство
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В Таиланде россиян арестовали за игру в покер
В Таиланде арестовали россиян за незаконную организацию азартных игр
23 января 2024, 13:16

Фото: iStock/Chalabala

Полиция Таиланда задержала четырёх российских туристов за незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
Отмечается, что 22 января сотрудники полиции прибыли в престижный особняк на острове Пхукет. У них имелось судебное постановление на обыск. В доме полицейские обнаружили россиян, играющих в покер. Ещё один мужчина был задержан за хранение смесей для кальяна.

На вилле не было обнаружено наличных, однако полицейские изъяли 88 фишек, стоимость которых составляет порядка 880 тысяч рублей. Россияне признались, что играли на деньги. Они все были доставлены в отделение полиции для проведения разбирательств.

Теперь задержанным грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 26,4 тысяч рублей. А мужчине, хранившему смеси для кальяна, могут предъявить обвинение в виде лишения свободы до пяти лет и штрафа в размере 2,4 миллионов рублей.

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#карты
#уголовное дело
#полиция
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В Петербурге попавший в больницу 12-летний подросток рассказал о покусавшей его мачехе
В Петербурге 12-летний мальчик рассказал в больнице о покусавшей его мачехе
23 января 2024, 13:12

Фото: istock / sudok1

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик из Металлостроя, оказавшись в детской городской больнице № 22 со ссадинами на шее и гематомой на виске, заявил, что его покусала мачеха. Об этом сообщает «Фонтанка».
Ребенка определили в травматолого-ортопедическое отделение в состоянии средней степени тяжести. Школьник рассказал, что сожительница отца душила его и укусила в висок. Бригаду сокрой помощи подросток вызвал самостоятельно.

Историей мальчика уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Сейчас они устанавливают другие обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Москве в лифте иранец напал на подростков, а они воткнули ему нож в ягодицу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нападение
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