Более 120 домов разрушило и повредило землетрясение в части западного Китая

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В части западного региона Китая Синьцзян произошло землетрясение магнитудой 7,1, из-за которого было разрушено и повреждено более 120 домов.
Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», из-за стихии были ранены шесть человек. Кроме этого, были повреждены линии электропередач, но электроснабжение было быстро восстановлено. К месту эпицентра природного явления было направлено около 200 спасателей.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал сильные снегопады на Камчатке и Сахалине. В то же время он отметил, что в Приморском крае ожидается улучшение погодных условий.
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Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал сильные снегопады на Камчатке и Сахалине. В то же время он отметил, что в Приморском крае ожидается улучшение погодных условий.
«На Сахалине и на Камчатке циклон сохранит своё влияние, и там продолжится сильный ветер, снегопады, метели, снега выпадет очень много. Сегодня и завтра — более 50 см, а учитывая скорость ветра, снежные заносы будут наметать сугробы до 1,5 м, а то и выше», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
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Мелисса Тимофеева