Более 120 домов разрушило и повредило землетрясение в части западного Китая

В Воронеже следователи объявили в розыск подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, труп которой был обнаружен рядом с мусорными баками в Ленинском районе города. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу следственного управления СК по Воронежской области.