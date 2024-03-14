В Японии произошло землетрясение и была объявлена угроза цунами

Накануне, 13 марта, на улице Лизы Чайкиной в Санкт-Петербурге произошёл сильный пожар, в результате которого два человека были госпитализированы с сильными ожогами. Предполагается, что причиной возгорания стал взрыв электросамоката во время его подзарядки.