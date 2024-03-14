В Японии произошло землетрясение и была объявлена угроза цунами

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Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Фукусима, сообщает ТАСС.
Местные жители получили извещение о надвигающемся катаклизме через общенациональную систему экстренного оповещения на их смартфонах.
По данным сейсмологов, кроме Фокусимы подземные толчки ощущались также в Токио. Для северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Позже предупреждение было снято.
По данным правоохранительных органов и спасательных служб Японии, информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Атомная станция «Фукусима-1» работает в обычном режиме, происшествий не зафиксировано.
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По данным сейсмологов, кроме Фокусимы подземные толчки ощущались также в Токио. Для северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Позже предупреждение было снято.
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Мария Федоровцева