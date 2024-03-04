В Алматы произошло мощное землетрясение

Фото: iStock/Petrovich9
В Алматы, столице Казахстана, в понедельник в 11:22 произошло землетрясение, которое ощутили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций.
Пока точная сила землетрясения неизвестна, но короткий толчок вызвал тревогу среди горожан. Сработали сирены оповещения, призывая людей покинуть свои дома и офисы, и выйти на открытые пространства в целях безопасности. Онлайн сейсмограф Android Earthquake Alerts System показал силу толчка магнитудой около 5,4. Это предварительная информация.
Государственные органы были оповещены в соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия. Информация о землетрясении передана на оперативный пульт дежурного департамента полиции, где она будет использоваться для сбора данных о возможных разрушениях и повреждениях зданий и сооружений города. В настоящее время проводится мониторинг для выявления разрушений и проверки работоспособности объектов жизнеобеспечения.
Дополнение к новости 09:56:
По сообщению сейсмологов, землетрясение произошло в 31 км на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Его магнитуда - 6.1. В Алматы толчки ощущались силой 5 баллов.
Читайте также:
На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии
В двух районах Дагестана произошло землетрясение
«4 марта примерно в 11:22 произошло землетрясение в городе Алматы с ощутимостью. Информация о месте эпицентра и силе землетрясения обрабатывается сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК», — сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) Алматы.
Дополнение к новости 09:56:
По сообщению сейсмологов, землетрясение произошло в 31 км на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Его магнитуда - 6.1. В Алматы толчки ощущались силой 5 баллов.
Читайте также:
На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Мощное землетрясение произошло у границ Китая, Казахстана и Киргизии
В двух районах Дагестана произошло землетрясение
Сергей Калугин