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В Алматы произошло мощное землетрясение

04 марта 2024, 09:38
Фото: iStock/Petrovich9

Фото: iStock/Petrovich9

В Алматы, столице Казахстана, в понедельник в 11:22 произошло землетрясение, которое ощутили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций.
Пока точная сила землетрясения неизвестна, но короткий толчок вызвал тревогу среди горожан. Сработали сирены оповещения, призывая людей покинуть свои дома и офисы, и выйти на открытые пространства в целях безопасности. Онлайн сейсмограф Android Earthquake Alerts System показал силу толчка магнитудой около 5,4. Это предварительная информация.

«4 марта примерно в 11:22 произошло землетрясение в городе Алматы с ощутимостью. Информация о месте эпицентра и силе землетрясения обрабатывается сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК», — сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) Алматы.


Государственные органы были оповещены в соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия. Информация о землетрясении передана на оперативный пульт дежурного департамента полиции, где она будет использоваться для сбора данных о возможных разрушениях и повреждениях зданий и сооружений города. В настоящее время проводится мониторинг для выявления разрушений и проверки работоспособности объектов жизнеобеспечения.

Дополнение к новости 09:56:
По сообщению сейсмологов, землетрясение произошло в 31 км на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Его магнитуда - 6.1. В Алматы толчки ощущались силой 5 баллов.

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#мониторинг
#землетрясение
#казахстан
#происшествие
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В Москве арестовали мужчину, избившего до потери сознания жителя Подмосковья
Полицейские арестовали мужчину, избившего жителя Подмосковья у бара в Москве
04 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 29-летнему жителю Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столичному региону.
Отмечается, что приезжий мужчина при многочисленных очевидцах поругался с жителем Подмосковья около бара на улице Сретенка. Затем он позвал его отойти, после чего нанёс удар в область лица. 29-летний мужчина потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

Врачи заключили, что мужчине был причинён тяжких вред здоровью, подчёркивает «Агентство городских новостей Москва».

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#происшествие
#полиция
#избиение
#москва
#подмосковье
#уголовное дело
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В Новосибирске жителя Таджикистана осудили за жестокое убийство школьницы
04 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Shutter2U

Суд Новосибирска огласил приговор 27-летнему Хушнуду Хамроеву. Его признали виновным в жестоком убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Следствие установило, что в октябре 2021 года Хамроев не раз угрожал лишить девушку жизни. 26 июля 2022 года он воплотил свои угрозы в жизнь, нанеся школьнице не менее 17 ножевых ударов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Хамроева обвиненили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая угрозы убийством, истязания, незаконные половые отношения с несовершеннолетней и убийство.

4 марта суд признал Хамроева виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях. Ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родных погибшей и взыскал с осужденного материальный ущерб в размере 400 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд рассматривал дело более полутора лет. На протяжении всего судебного процесса подсудимый отрицал свою вину в незаконных половых отношениях с несовершеннолетней.

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#суд
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#убийство
#следствие
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#ущерб
#рф
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«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
Бросавшего яблоки в попутчиков пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
04 марта 2024, 09:42

Фото: istock / AlxeyPnferov

В Томской области сотрудники транспортной полиции задержали пассажира рейса Томск-Москва, который устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».
По данным полиции, 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к попутчикам, бросать в них яблоками, а также ударил представителя авиакомпании в лицо. Правоохранители прибыли на место еще до взлета самолета и забрали неадеквата в отделение.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ранее сообщалось, что самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#москва
#хулиганство
#коап
#сотрудники
#рф
#самолет
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В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
04 марта 2024, 09:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу квартиры, которую снимают её родители, насвай и отравилась. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что девочка нашла жевательный табак на полу в то время, когда родители отвлеклись и не присматривали за ней.

Ребёнок был экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.

Родителей ребёнка арестовали. В их отношении были составлены протоколы по статьям о нарушении иностранными гражданами правил въезда и неисполнении родительских обязанностей. В настоящее время они оба находятся в камере полицейского отдела.

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Москвич устроил нарколабораторию на даче под Химками

Московский школьник потерял слух после пощечины от тренера

В Вологодской области задержали за рулём полицейского в наркотическом опьянении
#происшествие
#ребёнок
#госпитализация
#санкт-петербург
#табак
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Москвич устроил нарколабораторию на даче под Химками
04 марта 2024, 09:20

Фото: iStock/Totojang

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в дачном доме в городском округе Химки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в помещении был обнаружен химический реактор, стеклянные колбы, канистры с жидкостями, электронные весы, магнитный перемешиватель и контейнер с веществом. Эксперты проверили содержимое одной из канистр – там оказался наркотик мефедрон», — говорится в сообщении.
Организатор нарколаборатории был задержан на месте с поличным. Им оказался 21-летний москвич. Он рассказал, что дачу под нарколабораторию арендовали его кураторы. Там он начал производить мефедрон и распространять его через даркнет.

Молодого человека заключили под стражу. Сейчас полиция разыскивает соучастников преступления.

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#наркотики
#химки
#полицейские
#криминал
#полиция
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В сети появилось фото с места подрыва ж/д моста в Самарской области
04 марта 2024, 09:16

Фото: iStock/Artreyu

Неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области, фото с места происшествия публикует Telegram-канал 112.
Напомним, ранее стало известно, что взрыв прогремел примерно в 06:15 часов утра 4 марта на перегоне Звезда-Чапаевск.

В связи со случившемся в регионе объявили план «Загорск», движение поездов временно приостановлено.
По предварительной версии, под опору моста, проходящего через реку Чапаевка, было заложено самодельное взрывное устройство. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.

2 марта мощный взрыв прогремел возле здания электрической подстанции в Екатеринбурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самарская область
#взрыв
#мост
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Московский школьник потерял слух после пощечины от тренера
Shot: 11-летний школьник оглох после пощечины тренера по рукопашному бою
04 марта 2024, 09:13

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве тренер нанес пощечину своему 11-летнему подопечному, из-за чего ребенок оглох на одно ухо.
Как сообщает Телеграм-канала Shot, инцидент произошел во время тренировки по рукопашному бою в клубе «Атлант» в Левобережном районе Москве. Мальчик пришел на тренировку с братом. В какой-то момент ребенок разозлился и попробовал применить запрещенный прием, который мог привести к перелому позвоночника у брата. Тогда тренер дал пощечину школьнику, чтобы привести его в чувство.

После этого юный москвич начал жаловаться на ухудшения слуха. Медики диагностировали ему «нейросенсорную потерю слуха». Обычно, такой диагноз ставится при повреждении структур внутреннего уха. Мать ребенка обратилась в полицию. Начата проверка.

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#ребёнок
#мать
#инцидент
#медики
#тренировки
#мальчик
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Baza: В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту
04 марта 2024, 08:46

Фото: istock / Leonid Ikan

В Самарской области на железнодорожном мосту произошел взрыв. Как сообщает Телеграм-канал Baza, утром 4 марта неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск.
Источник издания сообщает, что взрыв прогремел примерно в 6:15 утра по местному времени. Движение поездов по мосту на данный момент приостановлено, на месте работают спецслужбы.

В регионе объявили план «Загорск», подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вблизи здания электроподстанции произошел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#движение
#взрыв
#план
#мост
#железная дорога
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Самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи
04 марта 2024, 08:40

Фото: istock / Diy13

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» едва не потерпел крушение во время посадки в аэропорту Сочи. На борту лайнера находилось 168 пассажиров. Об этом информирует Телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на заключение комиссии.
Инцидент произошел 23 декабря 2023 года. Воздушное судно следовало из Казани в Сочи. Во время захода на посадку борт попал в сильную грозу. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предложил 50-летнему командиру выйти на второй круг, но тот не решался. Это произошло только тогда, когда самолет начало сильно трясти. Во время правого разворота судно накренилось больше чем на 30 градусов, и экипаж несколько секунд не исправлял это.

Затем самолет начал накреняться еще сильнее в разные стороны и чуть не ушел в сваливание. В заключении комиссии указано, что крен самолета достигал 49 градусов.

По данным комиссии, из-за неграмотных действий экипажа управление воздушным судном было временно потеряно, а нагрузка на экипаж возросла настолько, что «его способность анализировать поступающую информацию и адекватно на нее реагировать утратилась».

С помощью механических действий пилотам все же удалось исправить ситуацию и увести самолет на дополнительный аэродром. После расследования командира перевели во вторые пилоты без права восстановления в качестве командира воздушного судна.

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#пилоты
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