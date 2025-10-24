На Замоскворецкую линию метро вышел 40-й поезд серии «Москва-2024»

24 октября 2025, 16:11

Фото: istockphoto / spacedrone808

На Замоскворецкой линии Московского метрополитена начал курсировать 40-й поезд нового поколения «Москва-2024», сообщет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.





Заммэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что обновление подвижного состава метро продолжается по поручению мэра Сергея Собянина. По его словам, ежедневно на Замоскворецкой линии совершается свыше 800 тысяч поездок, а доля современных поездов уже достигла 79%.



«Планируем, что в 2030 году этот показатель превысит 90%. Для этого в 2026 году получим более 350 самых современных вагонов «Москва-2026», а в предстоящие три года — свыше тысячи новых вагонов», — сообщил Ликсутов.