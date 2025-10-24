На Замоскворецкую линию метро вышел 40-й поезд серии «Москва-2024»
На Замоскворецкой линии Московского метрополитена начал курсировать 40-й поезд нового поколения «Москва-2024», сообщет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.
Заммэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что обновление подвижного состава метро продолжается по поручению мэра Сергея Собянина. По его словам, ежедневно на Замоскворецкой линии совершается свыше 800 тысяч поездок, а доля современных поездов уже достигла 79%.
«Планируем, что в 2030 году этот показатель превысит 90%. Для этого в 2026 году получим более 350 самых современных вагонов «Москва-2026», а в предстоящие три года — свыше тысячи новых вагонов», — сообщил Ликсутов.В настоящее время в московском метро эксплуатируется более 4,6 тысячи инновационных вагонов серий «Москва», «Москва-2020» и «Москва-2024». С начала 2025 года столичный метрополитен уже получил свыше 200 вагонов последней модели, которые работают на Замоскворецкой и Троицкой линиях.