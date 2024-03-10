На Западе указали на невозможность скорой замены Киевом уничтоженных ЗРК Patriot

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Замена уничтоженных российскими войсками пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве представляется невозможной в ближайшее время. Это может занять месяцы, а возможно и годы, информирует журнал Forbes.
«Украина или ее союзники могли бы попробовать приобрести новые пусковые установки для замены уничтоженных российскими войсками, однако процесс покупки может затянуться на месяцы, а иногда и годы», — сообщает издание.Forbes также отмечает, что стоимость таких установок составит миллионы долларов, средства на которые не предусмотрены в украинском бюджете. При этом Киев предпочитает получать военную помощь в виде пожертвований, и, по мнению Forbes, наиболее логичным было бы получить ее от Вашингтона.
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Артем Кузьмин