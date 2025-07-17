На Западе заявили о долгожданной победе России в борьбе с инфляцией

17 июля 2025, 22:15

Американская компания Bloomberg заявила, что Россия одержала победу в борьбе с инфляцией

Фото: Istock/blinow61

Главным признаком того, что Центральный банк Российской Федерации выходит на новый уровень в борьбе с инфляцией, стало замедление цен в июне. Об этом сообщает агентство Bloomberg.





Издание выпустило материал под заголовком «Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией», где отмечает, что годовая инфляция в стране остаётся на уровне 9%, что значительно выше целевого показателя в 4%. По мнению авторов, «текущий рост цен теперь соответствует этой цели».

«Это, скорее всего, повысит вероятность того, что дальнейшее снижение ключевой ставки может произойти раньше и, возможно, будет более значительным, чем предполагалось изначально», — говорится в материале.