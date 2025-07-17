Россиянам рассказали, как можно повысить цену квартиры при продаже
Веденова: при продаже квартиры необходимо сделать ее визуально привлекательной
Привлекательный внешний вид квартиры позволит быстро найти покупателя. Так считает арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.
Для начала она посоветовала позаботиться о фотогеничности квартиры и сделать ее визуально просторной для фотографий на сайтах-агрегаторах.
«Добавьте больше теплого верхнего света и локальную подсветку в зонах, где это уместно. Так вы сделаете пространство визуально более объемным. При этом наведите порядок перед съемкой и уберите детали, которые могут отвлечь от восприятия самого жилья», — порекомендовала Веденова в беседе с «Известиями».
Кроме того, перед продажей можно сделать легкий косметический ремонт в светлых оттенках, который не требует серьезных финансовых вложений, однако создает впечатление чистоты и ухоженности. Также стоит убрать все лишнее из квартиры, создав ощущение уюта с помощью мебели.
Веденова отметила, что с помощью грамотной расстановки можно сделать акцент на зону отдыха, рабочее место или зонирование гостиной и кухни. Хорошую мебель и технику лучше оставить следующему жильцу. Для покупателя будет плюсом покупка уже готового дома. А ощущение, что в квартиру можно заехать хоть завтра, повысит шансы на быструю продажу, заключила эксперт.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Level Group пишет, что в Москве стали реже покупать квартиры комфорт-класса.
«В июне 2025 года зафиксировано существенное снижение количества сделок в обоих сегментах — комфорт- и бизнес-классе относительно июня 2024 года. Однако снижение в комфорт-классе оказалось более выраженным: на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бизнес-классе снижение меньше — на 37%», — говорится в статье.
Отмечается, что в обоих сегментах выросла доля неипотечных сделок, однако чаще всего люди покупают квартиру именно в ипотеку.