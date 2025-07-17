Россиянам рассказали, как можно повысить цену квартиры при продаже

17 июля 2025, 15:19

Веденова: при продаже квартиры необходимо сделать ее визуально привлекательной

Фото: шЫещсл|yavorskiy

Привлекательный внешний вид квартиры позволит быстро найти покупателя. Так считает арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.





Для начала она посоветовала позаботиться о фотогеничности квартиры и сделать ее визуально просторной для фотографий на сайтах-агрегаторах.





«Добавьте больше теплого верхнего света и локальную подсветку в зонах, где это уместно. Так вы сделаете пространство визуально более объемным. При этом наведите порядок перед съемкой и уберите детали, которые могут отвлечь от восприятия самого жилья», — порекомендовала Веденова в беседе с «Известиями».

«В июне 2025 года зафиксировано существенное снижение количества сделок в обоих сегментах — комфорт- и бизнес-классе относительно июня 2024 года. Однако снижение в комфорт-классе оказалось более выраженным: на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бизнес-классе снижение меньше — на 37%», — говорится в статье.