Анатолий Вассерман призвал «отсрочить» сдачу обязательной истории на ОГЭ и ЕГЭ

17 июля 2025, 17:37

Вассерман предложил не торопиться с введением обязательной истории на ОГЭ и ЕГЭ

Фото: Istock/Wavebreakmedia

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман предложил сделать сдачу истории на ОГЭ и ЕГЭ обязательной через пару лет.





Об отсрочке введения истории в обязательные экзамены политический консультант заявил в беседе с «Татар-информ». Вассерман дал ответ на предложение экс-председателя правительства России Сергея Степашина, который считает, что история должна стать обязательной дисциплиной при сдаче экзаменов девятиклассниками и одиннадцатиклассниками.

«Да, знать историю необходимо, но сейчас у нас курс истории находится в процессе серьёзного пересмотра. Причём по весьма основательным причинам», — высказался Анатолий Александрович.