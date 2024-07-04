На здании вокзала на станции Железнодорожная МЦД-4 снова установят часы

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Реплику часов, которые много лет украшали станцию Железнодорожная, изготовят и разместят на южном фасаде нового вокзала, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Старые часы были демонтированы вместе со зданием вокзала в ходе реконструкции станции Железнодорожная в связи с запуском МЦД-4. Местные жители попросили восстановить часы, поэтому железнодорожники изготовят такой же циферблат. Его разместят на месте второй буквы «о» в названии станции на южном фасаде нового вокзала», — говорится в сообщении.Закончить работы по изготовлению и установке циферблата планируется до конца года.
В министерстве напомнили, что ранее в павильоне станции Железнодорожная МЦД-4 установили макет первого российского паровоза, который изобрели братья Черепановы.
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Лев Каштанов