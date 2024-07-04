В Подмосковье отремонтировали пешеходные ограждения на семи дорогах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые пешеходные ограждения отремонтировали на семи региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В частности, пешеходные ограждения починили на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на Томилинской улице в Дзержинском, на улице Жуковского в Жуковском, на улице Ленина в Лобне, на Проспекте Мира во Фрязине и на улице Советской Конституции в Ногинске», — говорится в сообщении.Кроме того, пешеходное ограждение восстановили на дороге у древни Орешки в Рузском городском округе.
В министерстве разъяснили, что такие ограждения устанавливают на опасных участках дорог, они исключают выход пешехода на проезжую часть и препятствуют выезду машин на тротуары.
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Лев Каштанов