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В Подмосковье отремонтировали пешеходные ограждения на семи дорогах

04 июля 2024, 10:54

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Повреждённые пешеходные ограждения отремонтировали на семи региональных дорогах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«В частности, пешеходные ограждения починили на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на Томилинской улице в Дзержинском, на улице Жуковского в Жуковском, на улице Ленина в Лобне, на Проспекте Мира во Фрязине и на улице Советской Конституции в Ногинске», — говорится в сообщении.
Кроме того, пешеходное ограждение восстановили на дороге у древни Орешки в Рузском городском округе.



В министерстве разъяснили, что такие ограждения устанавливают на опасных участках дорог, они исключают выход пешехода на проезжую часть и препятствуют выезду машин на тротуары.

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#безопасность
#московская область
#подмосковье
На территории Подмосковья за неделю выявили более 700 вандальных надписей
04 июля 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 700 вандальных надписей граффити выявили на фасадах многоквартирных домов в Московской области за минувшую неделю при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» и мобильных комплексов с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Из более чем 700 выявленных за неделю вандальных рисунков и посторонних объявлений в объективы камер «Безопасного региона» попало 562, а 169 зафиксировали в ходе патрулирования мобильные комплексы с искусственным интеллектом», — уточняется в сообщении.
Работа о очистке стен от вандальных надписей и рисунков уже началась: граффити или смоют, или закрасят.

В министерстве напомнили, что нанесение нелегальных граффити квалифицируется Уголовным кодексом РФ как вандализм, виновным в этом преступлении грозят крупные штрафы и даже до трёх лет лишения свободы.

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#минчистоты
#граффити
#московская область
#подмосковье
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«Лежу на диване и пью пиво»: Психолог раскрыла, как быть, если мужчина зарабатывает меньше
Психолог Смолярчук: страшно, если муж после работы ложится на диван и пьет пиво
04 июля 2024, 11:45

Фото: istockphoto/ImageegamI

Размер зарплаты и платежеспособность всегда были одним из важных критериев мужского успеха. По традиции, мужчины в паре занимают позицию «добытчика». Но в некоторых случаях женщина зарабатывает наравне с мужчиной или даже больше, что приводит к частым конфликтам внутри семьи и даже к разрыву отношений.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что для современных пар нет проблемы в том, что кто-то зарабатывает больше, а кто-то меньше.

«В такой истории женщина очень быстро подтягивает мужчину либо в свой бизнес, либо она дает ему проверенные схемы, где он, даже находясь в своей стезе, сможет продвигаться. Она даст ему стартап и подскажет, как это делать», — сказала эксперт.

По словам психоаналитика, не каждый человек умеет себя продвигать и быть успешным даже при наличии востребованности в своей профессии. А партнер, находящийся рядом, может научить этому навыку.

«Профессора, у которых я училась, до сих пор ходят в стоптанных ботинках, потому что они не умеют продавать свое амплуа. А другой самозванец сумеет рассказать про успешный успех и стать миллионером. Умению себя позиционировать и продавать можно научить своего близкого человека. На то она и семья, чтобы один подтягивал другого. Страшно, когда муж говорит: «Я не хочу продвигаться, меня устраивает мой минимум, зато после работы я не так дергаюсь круглые сутки, а лежу на диване и пью пиво». Тогда зачем они встретились? Это не семья», — объяснила специалист.

Она добавила, что женщина, зарабатывающая больше, не должна упрекать своего мужчину, потому что это может подвергнуть его эго большому унижению.

Ирина Смолярчук отметила, что перед тем, как люди решают заключить брак, они должны обговорить все детали, включая семейный бюджет, потому что это основа взаимоотношений.

«Я за то, чтобы люди имели пробные и гостевые браки. Они должны пожить и понять, насколько им вместе хорошо не только в постели, как это обычно бывает, а еще и во время распределения расходов, насколько расходы и общие ценности совместимы. Для кого-то ценность — поехать в дубайскую страну и заплатить огромные миллионы, а для другого купить на эти миллионы домик в деревне», — заключила специалист.

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#зарплата
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Детсад-долгострой в Лобне сдадут в эксплуатацию до конца года
04 июля 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, который инвестор начал строить на улице Борисова в Лобне около десяти лет назад, достраивают на бюджетные средства, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас в здании обустраивают вентилируемый фасад, устанавливают вентиляцию и сантехнику. Ведётся также укладка плитки на полы и стены, прилегающую территории благоустраивают», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что начатое около десятилетия назад строительство детсада остановилось в 2017 году, возобновить возведение объекта удалось только в конце февраля 2024 года, после того как этот детский сад включили в госпрограмму. За время простоя многие элементы постройки пришли в негодность, поэтому строителям пришлось снести всё, кроме железобетонного каркаса.

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#лобня
#детский сад
#строительство
#долгострой
#детсад
#министерство строительного комплекса мо
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Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН из-за роста числа побегов
04 июля 2024, 11:10

Фото: istockphoto/OlFedv

Генеральная прокуратура РФ вынесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гудкову. Причиной стало заметно возросшее в последнее время количество побегов из мест заключения.
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства. Решение о вынесении представления было принято по итогам проведённой проверки осуществления ФСИН ведомственного контроля за деятельностью исправительных учреждений. В результате были выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения надзора за отбывающими наказания лицами и профилактики их поведения.

С целью устранения выявленных недостатков и нарушений, а также способствовавших им причин и условий, директору ФСИН было вынесено представление. О состоянии законности в этой сфере проинформирован министр юстиции РФ.

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#проверки
#министр
#нарушения
#фсин
#рф
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Убийца общественника Еговцева Дмитрий Матвеев попросился на СВО
04 июля 2024, 10:46

Фото: istockphoto/Pict Rider

Дмитрий Матвеев, зарезавший в Подмосковье заместителя председателя общественного движения «Зов народа», обратился к следователям с просьбой направить его в зону спецоперации. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Матвеев рассказал, что у него есть высшее медицинское образование, он закончил Медицинский университет имени Сеченова, передаёт телеграм-канал SHOT. Поэтому он попросил отправить его в зону боевых действий в качестве санитара или военного врача. По словам арестанта, он некоторое время работал в российском представительстве крупной зарубежной фармацевтической компании.

Дмитрий Матвеев убил общественника Антона Еговцева в подъезде его дома в подмосковной Лобне. Он несколько раз ударил жертву ножом и молотком. До этого убийца несколько месяцев преследовал супругу Антона, уговаривая её бросить мужа и уйти к нему.

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#университет
#образование
#дмитрий матвеев
#компании
#дома
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Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве превысила 75%
04 июля 2024, 10:33

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Чайка» ведётся в микрорайоне Юбилейный городского округа Королёв, в настоящее время работы выполнены более чем на 75 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся электромонтажные, фасадные и отделочные работы, монтаж слаботочных сетей, устройство инженерных сетей и благоустройство территории», — говорится в сообщении.
Стадион «Чайка» был построен в 1957 году. Он вмещает 1524 человека. После капитального ремонта спортивный объект будет соответствовать всем современным требованиям. Там будут раздевалки, душевые, туалеты, медицинский пункт, радиоузел, конференц-зал с демонстрационной аппаратурой и электротабло.

У стадиона обустроят стоянку для автомобилей.

Капремонт планируется закончить в третьем квартале текущего года.

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#стадион
#капремонт
#королёв
#капитальный ремонт
#министерство строительного комплекса мо
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Команда Подмосковья завоевала 95 медалей на чемпионате «Профессионалы»
04 июля 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Уже 95 медалей завевали на всероссийском чемпионате «Профессионалы» представители Московской области, из 28 медалей — высшего достоинства, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В настоящее время на счету подмосковной команды 95 медалей, из них 28 — золотые. Всего в чемпионате принимают участие более 360 конкурсантов из Московской области. Поздравляем лауреатов и их наставников. И желаем удачи тем, у кого конкурсные испытания ещё впереди», — сказали в министерстве.
Золотые медали представители Московской области получили в компетенциях «кинология», «турагентская деятельность», «монтаж и укладка газового оборудования», «укладка напольных покрытий», «монтаж и эксплуатация газового оборудования» и в ряде других категорий.

Отмечается, что та часть соревнований, которая проводилась на подмосковных площадках, уже завершена. Чемпионат продолжается на базе техникумов и колледжей Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга.

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#чемпионат
#медали
#образование
#минобразования мо
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В Подмосковье упростили оформление выплаты на школьника
04 июля 2024, 09:54

Фото: iStock/Paperkites

К онлайн-услуге по оформлению выплаты на обучающегося на подмосковном госпортале подключили функцию автозаполнения данных, теперь многодетным родителям не придётся самостоятельно вносить информацию о детях, на которых положена выплата, сообщает пресс-служба Мингосупраовления Московской области.
«Подключённый к услуге «умный» сервис при заполнении заявки проверяет информацию обо всех детях заявителя и отображает тех, кому положена, но ещё не назначена выплата. Родителю нужно будет просто выбрать, на кого её оформить, и отправить заявление», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что выплата положена детям из многодетных семей на покупку одежды для учёбы в школе.

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#цифровизация
#выплаты
#многодетная семья
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#дети
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В Котельниках ликвидировали пять нелегальных торговых точек
04 июля 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. КОтельники

Пять самовольно возведённых торговых павильонов ликвидировали на территории городского округа Котельники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Павильоны-самострои были выявлены в ходе совместного рейда полиции, сотрудников Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) и администрации округа. В павильонах продавали продукты питания, торговля велась без необходимых разрешительных документов», — говорится в сообщении.
По итогам рейда хозяин торговых точек получил от окружной администрации предписание снести нелегальные постройки. Он не стал дожидаться судебного разбирательства и 28 июня приступил к ликвидации объектов.

Отмечается, что всего с начала текущего года на территории округа было ликвидировано 40 нелегальных торговых точек. Борьба с незаконной торговлей в Котельниках продолжается.

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#котельники
#снос
#торговля
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