В электричках Ленинградского направления разрешат бесплатный провоз велосипедов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Бесплатно провести велосипед можно будет во всех пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) 6 и 7 июля, мера вводится для удобства участников Московского ночного велофестиваля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Бесплатный провоз велосипедов будет действовать 6 июля с 18:00 до 23:59 и 7 июля с 00:01 до 12:00. Пройти через турникет пассажир с велосипедом сможет по обычному билету», — говорится в сообщении.Предполагается, что в этом году участниками ночного велофестиваля станут около 20 тысяч человек. Заезд стартует в девять вечера 6 июля на Суворовской площади, финишировать участники велофестиваля будут на Лужнецкой набережной.
В ведомстве напомнили, что в обычные дни бесплатно провозить велосипеды на электричках МТППК можно с 11 утра до 16:00 и с 21:00 до 6 утра.
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Лев Каштанов