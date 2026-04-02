На Земле началась магнитная буря, возможны полярные сияния
На Земле началась магнитная буря среднего уровня. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.
По данным учёных, событие связано с потоком быстрого солнечного ветра от корональной дыры необычной формы. Возмущения магнитосферы могут продолжаться примерно трое суток.
Небольшое усиление бури прогнозируют в ночь на 4 апреля из-за слабого выброса солнечной массы. Предыдущая подобная активность произошла 21-22 марта и вызвала интенсивные полярные сияния. Специалисты не исключают, что сейчас сияния также могут стать видимыми над европейской частью России, если текущий уровень геомагнитных возмущений сохранится до вечера четверга.
Читайте также: