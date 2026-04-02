Достижения.рф

На Земле началась магнитная буря, возможны полярные сияния

Фото: iStock/murat4art

На Земле началась магнитная буря среднего уровня. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.



По данным учёных, событие связано с потоком быстрого солнечного ветра от корональной дыры необычной формы. Возмущения магнитосферы могут продолжаться примерно трое суток.

Небольшое усиление бури прогнозируют в ночь на 4 апреля из-за слабого выброса солнечной массы. Предыдущая подобная активность произошла 21-22 марта и вызвала интенсивные полярные сияния. Специалисты не исключают, что сейчас сияния также могут стать видимыми над европейской частью России, если текущий уровень геомагнитных возмущений сохранится до вечера четверга.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0