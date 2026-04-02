В Кемерове проводят ямочный ремонт дорог

02 апреля 2026, 12:54

В Кемерове приступили к работам по ямочному ремонту дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.





По его словам, ремонт дорог проводят в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта. С начала сезона дорожные службы устранили дефекты на двух тысячах квадратных метрах полотна.





«Стараемся распределять работы по всем районам, так как участков, где покрытие требует срочного ремонта после зимы, очень много», — приводит издание VSE42.RU слова Анисимова.