В Кемерове проводят ямочный ремонт дорог
В Кемерове приступили к работам по ямочному ремонту дорог с использованием литой асфальтобетонной смеси. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов.
По его словам, ремонт дорог проводят в вечернее и ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта. С начала сезона дорожные службы устранили дефекты на двух тысячах квадратных метрах полотна.
«Стараемся распределять работы по всем районам, так как участков, где покрытие требует срочного ремонта после зимы, очень много», — приводит издание VSE42.RU слова Анисимова.
По данным «Сiбдепо», дороги ремонтируют в Центральном и Заводском районах города. Анисимов уточнил, что ремонт литым асфальтом будет продолжаться. Однако после начала строительного сезона дорожные службы перейдут к классическому ямочному ремонту.