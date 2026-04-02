В Кузбассе ввели карантин по бешенству

02 апреля 2026, 11:57

В поселке Карагол Таштагольского муниципального округа Кемеровской области обнаружили животное, заболевшее бешенством, после чего там ввели карантин.





Напомним, ранее болезнь уже выявляли в Новокузнецком и Беловском округах, а также под Прокопьевском. Власти всеми силами пытаются остановить распространение смертельного вируса.





«Установить ограничительные мероприятия сроком на 60 календарных дней», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на соответствующее постановление.