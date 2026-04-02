В Кузбассе ввели карантин по бешенству
В поселке Карагол Таштагольского муниципального округа Кемеровской области обнаружили животное, заболевшее бешенством, после чего там ввели карантин.
Напомним, ранее болезнь уже выявляли в Новокузнецком и Беловском округах, а также под Прокопьевском. Власти всеми силами пытаются остановить распространение смертельного вируса.
«Установить ограничительные мероприятия сроком на 60 календарных дней», — пишет «Сiбдепо» со ссылкой на соответствующее постановление.
Теперь в Караголе запрещено лечить больных животных. Нельзя ввозить и вывозить непривитых зверей, а всех домашних питомцев, включая собак, кошек, коров и лошадей, будут прививать от бешенства в срочном порядке. Кроме того, на время карантина усилят контроль за отловом бездомных животных.