На Земле началась магнитная буря
Слабая магнитная буря зафиксирована на Земле днем 13 марта. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Уточняется, что сила магнитного поля Земли сейчас составляет G1 по пятибалльной шкале, где G5 — это «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что в пятницу начнётся продолжительная серия геомагнитных возмущений из-за корональной дыры, образовавшейся на Солнце.
До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что магнитная буря — это природный катаклизм, поэтому от него спастись никак нельзя.
