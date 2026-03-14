Россиян предупредили о штрафе за использование стиральной машины ночью

14 марта 2026, 09:46

Юрист Хромченко предупредил о штрафе за использование стиральной машины ночью

Штраф до 5 тысяч рублей грозит россиянам за использование стиральной машины ночью, если ее работа нарушает тишину и покой соседей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.