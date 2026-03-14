Россиян предупредили о штрафе за использование стиральной машины ночью
Штраф до 5 тысяч рублей грозит россиянам за использование стиральной машины ночью, если ее работа нарушает тишину и покой соседей. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.
В каждом российском регионе действуют законы, регулирующие соблюдение тишины в определенное время и предусматривающие ответственность за её нарушение. Эксперт отметил, что законодательство не содержит полного перечня источников шума, что может привести к тому, что даже работа стиральной машины может стать причиной неудобства для соседей и, соответственно, основанием для привлечения к ответственности.
По словам Хромченко, в большинстве субъектов РФ за нарушение тишины предусмотрены штрафы в размере от 500 до 3 тысяч рублей. В отдельных регионах суммы штрафов могут достигать 5 тысяч рублей. Кроме того, юрист подчеркнул, что для применения штрафных санкций необходимо наличие веских доказательств, таких как свидетельские показания двух и более человек или видеозапись.
