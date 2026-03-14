Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, считают в Госдуме
Рынок труда в России со временем эволюционно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но не во всех сферах. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат заявил, что не все смогут адаптироваться к четырёхдневной рабочей неделе, однако найдутся те, кто с энтузиазмом воспримет нововведение. По его мнению, внедрение строгих правил или перекладывание финансовых затрат на работодателей невозможно.
Поэтому необходимо компенсировать это с помощью технологий. Оптимизация, искусственный интеллект и робототехника могут помочь в этом. Государство, отметил Нилов, предоставляет субсидии на использование промышленных роботов. Парламентарий подчеркнул, что переход к четырёхдневной рабочей неделе не должен быть директивным.
