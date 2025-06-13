На Земле началась не спрогнозированная ранее магнитная буря
На Земле началась не спрогнозированная ранее средняя магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что буря началась в 23:00 по московскому времени. По состоянию на 04:00 она достигла уровня G2.3. Данный показатель находится выше среднего уровня и превышает порог, начиная с которого буря оказывает заметное влияние на энергетические системы и распространение радиоволн. Прогнозируется выход и на более сильный уровень.
В настоящее время учёные не выяснили причины бури. Измерительные приборы показали заметный рост плотности плазмы и индукции магнитного поля в окружающем Землю солнечном ветре.
Также ранее прогнозировалось, что в ночь на 14 июня начнётся воздействие на Землю крупной корональной дыры, хорошо видимой в южном полушарии Солнца. Из этого следует, что Земля в данный момент может взаимодействовать с плотным потоком вещества, которое было сформировано на краю корональной дыры.
Пока учёные констатируют, что Земля преждевременно входит в 2-3 дневный период сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями соответствующих индексов.
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