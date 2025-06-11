Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще 2-3 года — ученый

11 июня 2025, 10:16

Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь сохранятся еще 2-3 года

Фото: iStock/murat4art

Риски крупных солнечных вспышек и связанных с ними магнитных бурь на Земле останутся повышенными еще в течение 2-3 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ученого.