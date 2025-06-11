Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще 2-3 года — ученый

Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь сохранятся еще 2-3 года
Фото: iStock/murat4art

Риски крупных солнечных вспышек и связанных с ними магнитных бурь на Земле останутся повышенными еще в течение 2-3 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ученого.



Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитосфере Земли, возникающие в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Эти явления могут вызывать различные последствия, включая сбои в работе спутников, нарушения систем связи и навигации, а также увеличение радиационного фона на высоте.

Кроме того, магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье человека. В периоды сильных магнитных бурь у людей могут наблюдаться головные боли, перепады настроения, ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. Особенно чувствительны к этим изменениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые пациенты.

Специалисты рекомендуют в период повышенной солнечной активности следить за своим состоянием, избегать чрезмерной физической нагрузки и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Дарья Осипова

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