Риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле сохранятся еще 2-3 года — ученый
Риски крупных солнечных вспышек и связанных с ними магнитных бурь на Земле останутся повышенными еще в течение 2-3 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ученого.
Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитосфере Земли, возникающие в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Эти явления могут вызывать различные последствия, включая сбои в работе спутников, нарушения систем связи и навигации, а также увеличение радиационного фона на высоте.
Кроме того, магнитные бури могут оказывать влияние на здоровье человека. В периоды сильных магнитных бурь у людей могут наблюдаться головные боли, перепады настроения, ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. Особенно чувствительны к этим изменениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метеозависимые пациенты.
Специалисты рекомендуют в период повышенной солнечной активности следить за своим состоянием, избегать чрезмерной физической нагрузки и при необходимости проконсультироваться с врачом.
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