Глава «Роскосмоса» оценил вклад Татарстана в развитие отечественной космонавтики

05 июня 2025, 18:14

Игорь Комаров и Дмитрий Баканов обсудили будущее космоса в Приволжье

Фото: Istock/3DSculptor

«Роскосмос» отметил значительный вклад регионов Приволжского федерального округа, в том числе Татарстана, в развитие отечественной космонавтики. Об этом заявил гендиректор Дмитрий Баканов на встрече с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.