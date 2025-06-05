Глава «Роскосмоса» оценил вклад Татарстана в развитие отечественной космонавтики
«Роскосмос» отметил значительный вклад регионов Приволжского федерального округа, в том числе Татарстана, в развитие отечественной космонавтики. Об этом заявил гендиректор Дмитрий Баканов на встрече с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.
Обсуждалась интеграция региональных ресурсов и подготовка кадров. Комаров подчеркнул важность координации усилий для повышения качества специалистов. В округе активно ведется работа, в том числе, в Передовой инженерной школе ННГУ.
Татарстан активно участвует, развивая космическую науку и технологии. В регионе работают инновационные компании. Ключевые предприятия, такие как РКЦ «Прогресс» в Самаре, также вносят вклад. Баканов поздравил специалистов с 70-летием Байконура.
Развитие космонавтики соответствует целям нацпроекта «Космос», пишет информационное агентство «Татар-информ».
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