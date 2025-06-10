Технопарк ЦАГИ стал съёмочной площадкой шоу о запуске космических аэростатов
Движение Первых создало уникальное шоу «Разгон Космос», выпуски и финал которого публикуются на платформе VK Видео. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Цель проекта – познакомить школьников с космической индустрией России, стимулировать научное мышление и интерес к естественным наукам. Одной из локаций съёмок стал подмосковный технопарк ЦАГИ в Жуковском.
Зрители увидят, как команды школьников из разных регионов под руководством инженеров и космонавтов собирают аэростаты и запускают в ближний космос для сбора научных данных.
«В каждом регионе снимут по три серии. Изобретателями от Московской области стали школьники из Жуковского, участники Движения Первых. Они спроектировали и изготовили малогабаритную укреплённую метеостанцию, способную выдержать падение из стратосферы. В полёте она измерила температуру, давление и влажность воздуха, а также защитила метеозонд от низких температур», – отметили в ведомстве.Помимо Московской области, съёмки пройдут в Челябинской, Рязанской, Томской и Нижегородской областях. Команды каждого региона получат от экспертов оценки за выполнение задания, а в финале определится победитель проекта.
Финал «Разгон Космос» состоится осенью в Саратовской области. Свои проекты Первые представят на фестивале «Звезда Гагарина», который пройдёт на месте приземления первого космонавта Земли.
Шоу представители Движения Первых снимали вместе с компанией «Иннопрактика», АО «Газпромбанк», Госкорпорацией «Роскосмос» и молодёжным сообществом «Разгон».