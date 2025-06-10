Технопарк ЦАГИ стал съёмочной площадкой шоу о запуске космических аэростатов

10 июня 2025, 20:28

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Движение Первых создало уникальное шоу «Разгон Космос», выпуски и финал которого публикуются на платформе VK Видео. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Цель проекта – познакомить школьников с космической индустрией России, стимулировать научное мышление и интерес к естественным наукам. Одной из локаций съёмок стал подмосковный технопарк ЦАГИ в Жуковском.



Зрители увидят, как команды школьников из разных регионов под руководством инженеров и космонавтов собирают аэростаты и запускают в ближний космос для сбора научных данных.

«В каждом регионе снимут по три серии. Изобретателями от Московской области стали школьники из Жуковского, участники Движения Первых. Они спроектировали и изготовили малогабаритную укреплённую метеостанцию, способную выдержать падение из стратосферы. В полёте она измерила температуру, давление и влажность воздуха, а также защитила метеозонд от низких температур», – отметили в ведомстве.