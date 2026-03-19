На Земле ожидается сильнейшая за последние месяцы магнитная буря
Сильнейшая за последние месяцы магнитная буря начнется на Земле в четверг и продлится около шести дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН).
За последние сутки специалисты неоднократно корректировали прогноз в сторону ужесточения. Геомагнитные возмущения продлятся около шести дней — до вторника следующей недели (24 марта), пояснили в лаборатории.
На интенсивность магнитной бури повлияло несколько факторов. Во-первых, к Земле движется солнечная плазма, выброшенная вспышками. Во-вторых, на ситуацию влияют корональные дыры на поверхности Солнца.
Ожидается, что пик бури придется на период с 19 по 21 марта. В это время на Земле могут появиться полярные сияния на широтах 50-55 градусов. Магнитная буря начнет ослабевать с 22 по 24 марта, когда влияние корональных дыр станет менее выраженным.
