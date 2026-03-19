Названы самые популярные направления для отдыха у россиян на май
На майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.
По её словам, наибольший процент экскурсионных туров приходится на Северный Кавказ (20%). На втором месте по популярности у российских туристов находится Калининградская область, куда отправляется около 18% путешественников. Горный Алтай выбирают 14% отдыхающих, а Санкт-Петербург и Казань привлекают 8% и 7% туристов соответственно.
На Северном Кавказе туристы чаще всего посещают Дагестан из-за благоприятных погодных условий для пеших прогулок. В этом регионе они осматривают цитадель Нарын-Кала, Сулакский каньон и аул Гамсутль. В Калининградской области туристы предпочитают классические экскурсионные программы, включающие посещение Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска и национального парка «Куршская коса». Булах отметила, что интерес к Горному Алтаю в мае связан с сезонным цветением маральника.
Эксперт также указала, что стоимость экскурсионной поездки на двоих на три дня в Калининградскую область составляет примерно 27,3 тыс. рублей, в Дагестан — 43 тыс. рублей, а отдых на Горном Алтае обойдётся в 58 тыс. рублей.
