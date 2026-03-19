Названы самые популярные направления для отдыха у россиян на май

19 марта 2026, 08:52

РСТ: россияне на майские праздники поедут на Северный Кавказ и в Калининград

На майские праздники в 2026 году россияне чаще всего бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.