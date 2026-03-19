Россиянам рассказали, может ли начальник запретить телефоны на работе
Руководитель вправе вводить ограничения на использование личных мобильных телефонов на работе, но такие меры должны быть обоснованы и закреплены во внутренних документах организации. Об этом рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.
Ограничения, по мнению эксперта, должны быть обоснованными и соответствовать условиям работы. Они могут быть связаны с необходимостью обеспечения безопасности, особенностями производственного процесса или организацией труда.
Если руководитель устанавливает запрет без явной связи с трудовыми обязанностями или условиями работы, такие требования могут быть признаны необоснованными и оспорены, подчеркнула она. Работодатель, ограничивая использование личных телефонов, должен предусмотреть условия для их безопасного хранения, так как это касается личного имущества работников, заключила Голубева.
