Ветврач посоветовала москвичам начать обработку питомцев от клещей
Москвичи уже могут начинать обрабатывать питомцев от клещей. Об этом сообщила РИА Новости ветеринарный специалист станции по борьбе с болезнями животных САО и СЗАО Алина Федорова.
По ее словам, клещи пробуждаются после зимнего сна, как только температура становится стабильно положительной и появляются первые проталины. В этот период необходимо защитить питомцев от нападения насекомых, отметила Федорова.
По мнению ветврача, пик активности клещей обычно приходится на май и июнь, но теплая мартовская погода уже увеличивает риски. Обработку следует проводить для всех животных в доме. Даже если кошка не выходит на улицу, собака может принести клещей и блох с собой, подчеркнула Федорова.
Читайте также: