На Земле во вторник ожидаются сильнейшие магнитные бури после мощной вспышки на Солнце

19 января 2026, 05:37

Фото: iStock/murat4art

Во вторник, 20 января, на Земле ожидается мощная магнитная буря уровня G3/G4. Такой прогноз сделали в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Причиной станет первая в 2026 году вспышка высшего класса Х, которая случилась на Солнце в воскресенье вечером. Согласно материалу, этот взрыв был довольно крупным и охватил центральную область звезды протяжённостью около полумиллиона километров.





«Выброс летит фронтально в сторону Земли. Начальные скорости плазмы в момент ухода от Солнца — около 2000 километров в секунду. (...) Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4. Нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов», — говорится в публикации.