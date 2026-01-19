Самосвал снес пешеходный мост на М-4 «Дон» под Ростовом, пострадал водитель

19 января 2026, 00:37

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ростовской области» @gibdd161

Грузовой самосвал снёс пешеходный переходной мост на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. В результате происшествия пострадал водитель большегруза, сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.