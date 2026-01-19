Самосвал снес пешеходный мост на М-4 «Дон» под Ростовом, пострадал водитель
Грузовой самосвал снёс пешеходный переходной мост на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области. В результате происшествия пострадал водитель большегруза, сообщили в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл вечером 18 января на 929-м километре автодороги в Каменском районе. Предварительно, кузов самосвала поднялся из-за неисправности электроники, а водитель не обратил внимания на горящий сигнал. Поднятым кузовом он зацепил конструкцию пешеходного моста, которая рухнула на разделительную полосу.
Водитель пострадал, также повреждения получил полуприцеп встречной фуры. Оперативные службы ведут работы по ликвидации последствий ДТП, которые планируют завершить к утру.
Сейчас на месте происшествия перекрыта левая полоса в направлении Ростова-на-Дону. Для объезда организован съезд на 907-м километре с возвратом на трассу на 933-м.
Читайте также: