Россиянам раскрыли, чем грозит укус южнорусского тарантула
Укус южнорусского тарантула не представляет смертельной опасности для человека. Впрочем, он может быть достаточно болезненным. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии Сибирского федерального университета Ольга Тарасова.
Все пауки-охотники, по её словам, впрыскивают парализующий яд в свою жертву. После того как цель обездвижена, паук вводит пищеварительные ферменты и высасывает внутренности. Южнорусский тарантул также использует этот яд для защиты. Если паук повредит кожу и впрыснет немного яда, на месте повреждения появится припухлость, но человек не умрет, отметила Тарасова, подчеркнув, что объема яда недостаточно для летального исхода.
Однако укус может быть весьма болезненным. По ощущениям он сравним с укусом шершня. Возможны отек, покраснение и повышение температуры в месте укуса. Тем не менее, серьезных последствий для здоровья это не представляет, заверила эксперт.
Южнорусский тарантул, также известный как мизгирь, распространен довольно широко и обитает не только в европейской части страны. Его можно встретить в степных и лесостепных районах Западной и Южной Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Эти пауки живут в норах и охотятся на насекомых преимущественно в ночное время.
