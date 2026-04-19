Россиянам раскрыли, чем грозит укус южнорусского тарантула

19 апреля 2026, 10:38

Профессор Тарасова: Южнорусский тарантул не представляет смертельной опасности

Укус южнорусского тарантула не представляет смертельной опасности для человека. Впрочем, он может быть достаточно болезненным. Об этом сообщила ТАСС профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии Сибирского федерального университета Ольга Тарасова.