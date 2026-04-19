Аферисты начали предлагать россиянам туры на майские праздники
Мошенники звонят от имени туроператоров и предлагают россиянам «горящие» туры по выгодной цене на майские праздники, а в итоге забирают предоплату за несуществующее путешествие и пропадают. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе «МТС Защитник».
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников туристических агентств и предлагают «специальные условия» на популярные направления отдыха. Если человек проявляет интерес к предложению, мошенник отправляет ему ссылку для оплаты предполагаемого предварительного бронирования. После ввода данных банковской карты и перевода денег, «туроператор» исчезает и не выходит на связь, как поясняют специалисты.
Настоящие туристические агентства не обзванивают клиентов с предложениями о турах и не требуют предоплаты по ссылкам из SMS. Все бронирования и платежи должны осуществляться через официальные сайты и агрегаторы.
В случае подозрительной ситуации эксперты советуют не переходить по сомнительным ссылкам и прекратить общение с мошенником. Если человек уже стал жертвой обмана, необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.
