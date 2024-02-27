На Земле зафиксировали первую магнитную бурю в этом году

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Три мощные вспышки на Солнце спровоцировали магнитную бурю на Земле. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос».
По прогнозам синоптиков, космическая активность перестанет оказывать влияние на людей уже в ближайшее время. С начала 2024 года это первая магнитная буря, сообщили в центре исследований. Магнитной буре присвоен класс G1. Она не является сильной, однако метеозависимым людям рекомендуется снизить физические нагрузки и сократить время пользования техникой.
Магнитной буре предшествовали несколько вспышек на Солнце, сильнейшая из которых была зафиксирована 23 февраля.
О том, как защититься от влияния космической активности и чего не следует делать метеозависимым людям, читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова