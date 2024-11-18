На ж/д переездах в Москве и Подмосковье стартовали рейды по безопасности

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Рейды по безопасности в рамках акции «Внимание, переезд!» будут проходить в Москве и Московской области с 18 по 29 ноября, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на РЖД.
«В ходе рейдов на переездах Московской железной дороги водителям будут напоминать о необходимости соблюдать правила дорожного движения», — говорится в сообщении.Отмечается, что с начала текущего года на переездах МЖД произошло 24 ДТП — на два меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них десять аварий случилось на территории Подмосковья. При этом количество пострадавших в ДТП значительно сократилось: с 15 человек в прошлом году до шести в этом.
В министерстве подчеркнули, что все столкновения автомобилей с поездами произошли из-за того, что водители машин грубо нарушили правила движения и пытались переехать железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковые сигналы.
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Лев Каштанов