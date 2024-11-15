Расписание электричек Ленинградского направления изменится 18-22 ноября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 18 по 22 ноября из-за работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«В указанный период будет изменено расписание электричек МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Москва – Зеленоград-Крюково, ряд поездов отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда, курсирующие на участках Москва – Тверь – Москва и Лихославль – Тверь, а у части электричек сократят количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.Актуальное расписание пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов