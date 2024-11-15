Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Реконструкция железнодорожной станции Казанское полностью завершена

Реконструкция железнодорожной станции Казанское полностью завершена

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Оригинал
В Павлово-Посадском городском округе завершился ремонт железнодорожной станции Казанское Горьковского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты ЦППК полностью реконструировали обе платформы. На них заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, установили туалетный комплекс, лавочки с урнами, навесы, малые архитектурные формы, стойки экстренной связи, системы оповещения и динамические табло. Помимо этого, смонтировали светодиодное освещение, построили новые кассы», – отметили в пресс-службе.
Для маломобильных граждан станцию оборудовали пандусами с нескользящим покрытием. Для подхода к остановочному пункту обустроили 670 м дорожек.



Работы стартовали в июле прошлого года. На время ремонта для посадки и высадки пассажиров оборудовали временные платформы.

Читайте также:

В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП

Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года

В Подмосковье по выбору жителей отремонтировали более 200 муниципальных дорог
#железная дорога
#станция
#мжд
#реконструкция
#цппк
#ремонт
#подмосковье
#московская область
Масштабный шахматный фестиваль в Горках Ленинских собрал более 500 участников
15 ноября 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 500 спортсменов собрались на шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна». Он стартовал в музее-заповеднике Горки Ленинские и будет проходить до 17 ноября, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На соревнованиях побывает сенатор, многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.
«Впервые фестиваль на площадке музея в Горках Ленинских объединит такое число любителей шахмат. Для меня особенно важно, что это фестиваль памяти замечательного тренера и теоретика, моего наставника Юрия Рафаэловича Дохояна. Под его руководством женская сборная России завоевала золото всемирной Олимпиады, а мужская – серебро. Дохоян воспитал несколько поколений гроссмейстеров. 26 октября ему могло бы исполниться 60 лет», – рассказал Карякин.
В программу фестиваля войдут четыре турнира по блицу и быстрым шахматам для детей и взрослых.
«В музее-заповеднике Горки Ленинские уже третий год подряд в выходные желающие достичь гроссмейстерских высот могут свободно посещать занятия шахматного клуба. В будущем году планируем расширить музейный шахматный клуб и открыть Шахматный клуб Сергея Карякина. Принимать соревнования памяти тренера, который воспитал прославленного шахматиста, для нас особая честь», – отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
Шахматный фестиваль «Мемориал Юрия Дохояна» пройдёт в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Читайте также:

В Шатуре продолжается набор детей в школу дзюдо и самбо

В Клину 17 ноября состоится игра Национальной студенческой хоккейной лиги

Подмосковные тхэквондисты взяли 26 медалей чемпионата и первенства России
#спорт
#минспорт мо
#шахматы
#турнир
#соревнования
#горки ленинские
#сергей карякин
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре продолжается набор детей в школу дзюдо и самбо
15 ноября 2024, 13:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Набор детей в школу дзюдо и самбо проводится в Шатуре, ребят принимают вне зависимости от их физических данных и особенностей характера: занятия идут на пользу всем, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Наша школа существует в Шатуре более трех лет. Мы берём детей в возрасте от четырёх лет и старше. Какого-то определенного ограничения в возрастной категории мы не делаем, как и нет ограничений по физической форме. Даже если дети приходят некоординированные, боязливые, на наших тренировках они раскрепощаются, учатся и добиваются результатов,», — рассказала тренер школы самбо и дзюдо Наталья Куличенко.
В настоящее время в школе занимаются около 70 ребят. Те их них, кому уже исполнилось девять лет, участвуют в соревнованиях. Ближайшие состоятся в Рошале 30 ноября: спортсмены будут соревноваться за медали турнира по дзюдо, посвященного памяти заслуженных тренеров России В. С. Долина и З. З. Абянова.

Читайте также:

В Клину 17 ноября состоится игра Национальной студенческой хоккейной лиги

Футболист Агкацев раскрыл мечту детства

Гаджиев поддержал решение о приглашении сборной Брунея за счёт РФС
#шатура
#спорт
#дети
#дзюдо
#самбо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Клину 17 ноября состоится игра Национальной студенческой хоккейной лиги
15 ноября 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

17 ноября в Ледовом дворце имени Валерия Харламова пройдёт хоккейный матч. В 19:15 на льду встретятся команды Национальной студенческой хоккейной лиги. за Клин будет играть команда команда «РГСУ-КС», а их соперниками станут хоккеисты из Мытищ — команда «ПроСвет», сообщает пресс-служба городского округа Клин.
В этом сезоне в Клину представлены сразу две хоккейные команды — «РГСУ-КС» и «РГСУ-Клин». Последняя команда уже показала отличные результаты, выиграв все пять стартовых матчей сезона и набрав максимальное количество очков.

Первую студенческую хоккейную команду в Клину создали летом 2023 года по инициативе руководителей Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области и при поддержке главы городского округа Клин Алены Дмитриевны Сокольской.

Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

Читайте также:

Команда из Клина стала призёром соревнований по управлению дронами

Клинчан и гостей города пригласили на открытие «Талицкого леса»

В Клину купили эвакуатор для вывоза брошенных автомобилей
#клин
#подмосковье
#спорт
#хоккей
#победа
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Футболист Агкацев раскрыл мечту детства
Футболист Агкацев признался в мечте быть в сборной России
14 ноября 2024, 21:10

Станислав Агкацев (Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив)

Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев заявил, что с детства мечтал стать частью сборной России, и теперь испытывает огромную радость по этому поводу.
Также он отметил, что очень ждёт матч со сборной Брунея, ожидая от игры истинный праздник футбола.

«Это большая радость находиться для меня в национальной сборной. С детства мечтал об этом. Думаю, что будет полный стадион, с нетерпением жду дебюта. Это будет праздник футбола. Я общался с Матвеем Сафоновым, он говорил, что очень хочет приехать и сыграть в Краснодаре. Но, к сожалению, у него не получилось приехать. Мало что было известно про Бруней. Мне без разницы, с кем играть. Надо с любым соперником выходить и играть на максимуме», — отметил в беседе с Metaratings.ru Агкацев.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев с одобрением высказался о решении РФС покрыть расходы сборной Брунея ради товарищеского матча с российской национальной командой в РФ.

Читайте также:

Гаджиев поддержал решение о приглашении сборной Брунея за счёт РФС

Червиченко резко раскритиковал расходы РФС на приглашение сборной Брунея

Экс-арбитр ФИФА Сухина призвал убрать VAR
#праздник
#стадион
#матч
#рф
#футбол
#спорт
#сборная россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гаджиев поддержал решение о приглашении сборной Брунея за счёт РФС
14 ноября 2024, 20:58

Фото: iStock/efks

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев с одобрением высказался о решении РФС покрыть расходы сборной Брунея ради товарищеского матча с российской национальной командой в РФ.
«Если кто-то хочет играть с нами за пределами нашей страны, мы должны со всеми играть. Независимо от их уровня, нужно на это идти с учётом нынешней политической ситуации. Это правильное решение. И ничего страшного не будет, если мы оплатим команде дорогу, это не большая проблема. Не лучше ли было полететь к ним? Нет, не лучше. Для нашей сборной лучше играть дома, дальние перелёты в этом случае не нужны», — заявил в беседе с Metaratings.ru Гаджиев.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, напротив, раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за расходы на приглашение команды Брунея на предстоящий товарищеский матч сборной России.

Читайте также:

Червиченко резко раскритиковал расходы РФС на приглашение сборной Брунея

Экс-арбитр ФИФА Сухина призвал убрать VAR

Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой
#матч
#страны
#расходы
#футбол
#спорт
#россия
#сборная россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Червиченко резко раскритиковал расходы РФС на приглашение сборной Брунея
14 ноября 2024, 20:46

Фото: iStock/flags

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за расходы на приглашение команды Брунея на предстоящий товарищеский матч сборной России.
«Это выглядит как дурость полнейшая. Ребята из Брунея — не самой бедной страны — нажили денег просто замечательно. Великолепная работа. Почему к ним не поехали? Это было бы ещё глупее — тащиться за тридевять земель, чтобы попасть под очередное стихийное бедствие», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Червиченко.

Напомним, товарищеский матч сборных России и Брунея состоится 15 ноября в Краснодаре.

Ранее бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина заявил, что необходимо ликвидировать VAR. Так он прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола позволить тренерам оспаривать решения судей VAR.

Читайте также:

Экс-арбитр ФИФА Сухина призвал убрать VAR

Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой

Тедеев назвал огорчившие его моменты в игре со «Спартаком»
#работа
#матч
#страны
#футбол
#спорт
#игра
#россия
#сборная россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-арбитр ФИФА Сухина призвал убрать VAR
14 ноября 2024, 20:37

Фото: iStock/kinemero

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина заявил, что необходимо ликвидировать VAR.
Так он прокомментировал возможное решение Международной федерации футбола позволить тренерам оспаривать решения судей VAR.

«Насколько это хорошее решение, мы поймём, когда увидим вживую. Нечто похожее происходит в Медиалиге. Нововведения в футболе всегда воспринимаются достаточно тяжело. Если введут, посмотрим, как это будет работать и насколько это пойдёт на пользу футболу. Эксперимент есть эксперимент. А так, конечно, VAR надо убрать и вернуться к нормальному футболу», — отметил в беседе с Metaratings.ru Сухина.

Ранее экс-футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что в нынешнем сезоне РПЛ нет явного фаворита.

Читайте также:

Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой

Тедеев назвал огорчившие его моменты в игре со «Спартаком»

Деменко заявил об отсутствии в РПЛ фаворита
#эксперимент
#краснодар
#футболист
#спорт
#судья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-теннисист Ольховский заявил об эмоциональном выгорании Медведева и Рублева
14 ноября 2024, 20:27

Даниил Медведев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный чемпион турниров «Больших шлемов» в миксте Андрей Ольховский заявил, что российские спортсмены Даниил Медведев и Андрей Рублев выглядят эмоционально выгоревшими.
«Есть ощущение, что Медведев и Рублев выгорели эмоционально. Медведев сказал, что он устал от этого сезона. Наверное, и тот, и другой немножко психологически были не в своей тарелке. Может быть, не было той стопроцентной концентрации, которой мы обычно ждём. Наверное, и последние результаты из-за этого не такие громкие», — прокомментировал Ольховский в беседе с Газета.ру.

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко также высказался по поводу выступления Андрея Рублева на Итоговом турнире АТР в Турине, где спортсмен проиграл немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу. Он отметил, что теннисист играл на своём уровне, однако в эти разы этого было недостаточно для победы.

«Андрей с точки зрения игры выступил на своём уровне, но этого не хватает, чтобы обыгрывать Сашу Зверева и Карлоса. Что касается серии из шести подряд проигранных матчей в двух сетах на этом турнире, то, конечно, это где-то подспудно раздражает самого Андрея. Но с другой стороны он стабильно попадает в число 8-ми сильнейших по итогам сезона», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Селиваненко.

Ранее Андрей Ольховский предполагал, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.

Читайте также:

Экс-теннисист Ольховский объяснил поражения Медведева от Синнера и Алькараса

Мостовой оценил игру Андреевой и Шнайдер на ОИ-2024

Ольховский рекомендовал Рублеву улучшать свою игру
#спорт
#игры
#спортсмен
#теннис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Джанашия назвал «Динамо» нестабильной командой
14 ноября 2024, 14:40

Фото: iStock/Pixfly

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что московское «Динамо» обладает хорошими профессиональными футболистами, однако игра у команды нестабильна.
«В «Динамо» очень хорошие футболисты. Но я не могу понять, что творится внутри команды. По составу «Динамо» – один из лидеров нашего чемпионата. Но «Динамо» – нестабильная команда. Пропускает два, забивает три. Непонятно, что творится с «Динамо». Команда играет здорово, показывает хороший футбол. Но в обороне у них творится что-то непонятное», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Джанашия.

Ранее главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что в матче 15-го тура РПЛ против московского «Спартака» его больше всего расстроили моменты неверного прессинга со стороны его команды.

Читайте также:

Тедеев назвал огорчившие его моменты в игре со «Спартаком»

Деменко заявил об отсутствии в РПЛ фаворита

«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба
#тренер
#футбол
#рпл
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате