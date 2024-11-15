Реконструкция железнодорожной станции Казанское полностью завершена

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Павлово-Посадском городском округе завершился ремонт железнодорожной станции Казанское Горьковского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты ЦППК полностью реконструировали обе платформы. На них заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки, установили туалетный комплекс, лавочки с урнами, навесы, малые архитектурные формы, стойки экстренной связи, системы оповещения и динамические табло. Помимо этого, смонтировали светодиодное освещение, построили новые кассы», – отметили в пресс-службе.Для маломобильных граждан станцию оборудовали пандусами с нескользящим покрытием. Для подхода к остановочному пункту обустроили 670 м дорожек.
Работы стартовали в июле прошлого года. На время ремонта для посадки и высадки пассажиров оборудовали временные платформы.
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Лора Луганская