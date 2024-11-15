В Люберцах перегородили 16 опасных троп через железнодорожные пути

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
Сотрудники администрации городского округа Люберцы за неделю выявили и устранили 16 проломов, которые вели к опасным тропам через железнодорожные пути. Они также восстановили 35 кв. м. ограждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.
«Несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты ликвидировали пролом ограждения на станциях МЦД «Малаховка», а также перегоне «Красково – Малаховка», – отметил Волков.Он добавил, что за неделю в рамках профилактики травматизма на железной дороге прошло18 профилактических бесед с потенциальными нарушителями. Помимо этого, прошла 21 проверка, по итогам которых к административной ответственности привлекли двух нарушителей.
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