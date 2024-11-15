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В Люберцах перегородили 16 опасных троп через железнодорожные пути

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

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Сотрудники администрации городского округа Люберцы за неделю выявили и устранили 16 проломов, которые вели к опасным тропам через железнодорожные пути. Они также восстановили 35 кв. м. ограждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.


«Несанкционированные тропы ликвидированы. Специалисты ликвидировали пролом ограждения на станциях МЦД «Малаховка», а также перегоне «Красково – Малаховка», – отметил Волков.
Он добавил, что за неделю в рамках профилактики травматизма на железной дороге прошло18 профилактических бесед с потенциальными нарушителями. Помимо этого, прошла 21 проверка, по итогам которых к административной ответственности привлекли двух нарушителей.

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#люберцы
#железная дорога
#безопасность
#подмосковье
#московская область
В России зафиксирован рост спроса на «вторичку» с июня
15 ноября 2024, 19:12

Фото: iStock/Felix Geringswald

В России с июня этого вырос спрос на вторичное жильё в среднем на 10% по стране. Об этом говорят данные «Авито Недвижимость».
«Динамика активности пользователей в последние месяцы говорит о формировании отложенного спроса. Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Такие покупатели изучают рынок, чтобы выйти на сделку позднее», — прокомментировал в беседе с «Известиями» управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин рассказал, что освободиться от НДФЛ при ипотеке можно, подав в налоговую декларацию и приложив документы, подтверждающие, что ипотечный кредит был получен до 31 декабря 2024 года.

«Большинство людей, которые подпадают под налогообложение, уже заключили ипотечные сделки. А из тех, кто только собирается заключить договор, льготными ставками сможет воспользоваться лишь малая часть, да и банки часто отказывают в заключении договоров, так как лимиты, выделенные на льготные ипотеки, давно исчерпаны», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Зайнуллин.

Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявлял, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.

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Подмосковный школьник Даниил Попов стал победителем викторины «Атомный урок»
15 ноября 2024, 19:10

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Девятиклассник звенигородской школы «КвантУм» Даниил Попов стал победителем интеллектуальной викторины Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок». Всего победителей – семь, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Всероссийские викторины проводились в рамках отборочного этапа конкурса для педагогов «Атомный урок» с 16 по 25 октября. В них приняли участие более 30 тыс. школьников и студентов из всех регионов. Для участников организовали внеурочные профориентационные занятия об атомной отрасли. Их провели конкурсанты «Атомного урока», – рассказали в ведомстве.
Правильные ответы школьников сформировали рейтинг, по итогам которого определились 70 педагогов-полуфиналистов конкурса «Атомный урок».

Семь победивших в викторинах школьников и студентов войдут в состав Детского жюри большого очного финала Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок», который состоится 8 декабря в Музее «Атом» на ВДНХ.

Педагог-победитель конкурса сможет участвовать в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» и в будущем году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

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В Красногорске прошёл отборочный этап олимпиады «Символы России»
15 ноября 2024, 18:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В центральной библиотеке Красногорска прошёл отборочный этап Всероссийской олимпиады «Символы России». В нём приняли участие школьники третьих и четвёртых классов школы № 17, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тема олимпиады, «Государственные символы России», позволила детям ближе познакомиться с историей и значением герба, флага и гимна страны. Ребята успешно справились с заданиями и стали участниками второго этапа олимпиады, который состоится в очном формате 30 января будущего года. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы», – отметили в администрации.
Всероссийская олимпиада «Символы России» – это не только проверка знаний, но и возможность для детей проявить креативность и умение работать в команде. Она помогает лучше понять, что такое государственные символы, какое значение они имеют для страны и почему важно их знать.

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#московская область
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Пять проектов школ и детсадов Подмосковья получили награды BUILD SCHOOL
15 ноября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Награды архитектурного фестиваля-конкурса BUILD SCHOOL 2024 завоевали пять проектов учебных заведений Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Золотой диплом в номинации «Лучший объект для повторного применения» получил проект детского сада на 180 мест от бюро «АРХПРОЕКТ». Этот проект реализовали в округах Солнечногорск и Подольск. Серебряный диплом в номинации «Лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств» получил технолицей им. В. И. Долгих в округе Истра от бюро «Чехарда», — говорится в сообщении.
Дипломами также отметили два подмосковных проекта в номинации «Лучший объект нового строительства»: воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест в Люберцах от бюро «АРХИКРЕДО» и детский сад на 120 мест в Реутове от «ЛАБВА ПРО».

А пятый диплом был вручён в номинации «Лучшее решение реконструкции и модернизации» за проект студенческого комплекса «Руза» в Волоколамском округе. Проект разработан в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ.

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#московская область
#подмосковье
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Стало известно, сколько россиян рассчитывают на бесплатные медуслуги на пенсии
Опрос: Более 80% россиян надеются на бесплатное лечение на пенсии
15 ноября 2024, 18:24

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Опрос НПФ «Достойное будущее» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» показал, что 82% граждан нашей страны рассчитывают получать бесплатную медицинскую помощь на пенсии.
Отмечается, что 55% опрошенных не копят деньги на будущее возможное лечение на пенсии, в то время как 45% респондентов, наоборот, это делают.

«Согласно опросу, 43% респондентов ничего не делают для сохранения своего здоровья. Но расходы на медицину могут быть значительными в разные периоды жизни, в том числе и на пенсии. Рекомендую создать финансовую подушку, которая при необходимости могла бы покрыть эти расходы», — прокомментировал в беседе с «Известиями» гендиректор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.

А исследование SuperJob показало, что в Кемерове сотрудники слышат от коллег и начальства ненормативную лексику. Так, в 41% компаний подобные выражения используются даже на совещаниях.

«21% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 51% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, кемеровчане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 8%, о периодическом — еще 41%», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.

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#будущее
#расходы
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Хуснуллин объявил о старте реконструкции участка трассы М-1 «Беларусь»
15 ноября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе стартовала реконструкция участка с 66-го по 84-й км. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. Обновление проводится в рамках масштабной работы по развитию сети скоростных дорог.
«Качественные дороги играют ключевую роль в комплексном развитии инфраструктуры регионов и улучшении уровня жизни россиян. Они создают важные логистические маршруты, которые способствуют экономическому росту страны. Поэтому важно, чтобы наши транспортные пути соответствовали современным стандартам. Мы проводим масштабные строительные и монтажные работы по всей дорожной сети России. Так, начата реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» от 66-го до 84-го км между населёнными пунктами Кубинка и Дорохово», – сказал Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что это значительно улучшит характеристики дороги, повысит транспортную доступность для местных жителей и предприятий, находящихся рядом с трассой. Открыть проезд по обновлённому участку рассчитывают в конце 2026 года.

В ходе реконструкции планируют добавить дополнительные полос движения, построить два моста через реки Нару и Капанку, возвести четыре путепровода на 68-м, 74-м, 78-м и 83-м км трассы М-1.

Проект предусматривает все необходимые средства обустройства дороги для комфортного и безопасного проезда.
«Выполним монтаж оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением. Для комфортного проезда в тёмное время суток планируем устройство линий электроосвещения. Кроме того, на реконструируемом участке возведём площадки отдыха для автомобилистов. Для удобства жителей населённых пунктов, находящихся вблизи автодороги, установим шумозащитные экраны», – раскрыл детали проекта председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Сообщается, что на объекте уже стартовали земляные работы. Параллельно ведут укладку дорожного покрытия, устройство свай для мостов. Всего в работе участвуют более 570 человек, задействовано свыше 300 единиц техники.

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#подмосковье
#московская область
#дороги
#трассы
#марат хуснуллин
#реконструкция
#одинцовский городской округ
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В лицее Нахабина проводят лекции о вреде наркотиков
15 ноября 2024, 18:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Лекции, посвящённые опасным последствиям употребления наркотиков, проводят для подростков в лицее №1 посёлка Нахабино городского округа Красногорск сотрудники молодёжного центра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лекции направлены не только на информирование подрастающего поколения, но и на формирование осознанного отношения к вредным привычкам. На занятиях подростки узнают о том, какие последствия могут возникнуть из-за употребления наркотиков, и учатся делать осознанный выбор в пользу здоровой жизни», — говорится в сообщении.
Усилия сотрудников центра направлены также на создание безопасной атмосферы, где можно задать вопросы, поделиться личной историей, обсудить свои переживания и получить поддержку.

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#нахабино
#красногорск
#подростки
#школьники
#лицей
#лекция
#наркотики
#просвещение
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Глава Красногорска поздравил с днём рождения героя СВО и его сыновей
15 ноября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Руководитель городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил семью участника специальной военной операции и поздравил с днём рождения двух его сыновей, а также передал поздравления самому герою — у всех троих праздник приходится на ноябрь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава Красногорска поздравил с днём рождения сына бойца Захара, которому исполнился год, его брата, отметившего в этом ноябре девятилетие, а также их отца, который родился в один день с младшим сыном», — говорится в сообщении.
Отец семейства Андрей работал в Красногорской городской службе, теперь его жена Елена и дети ждут его возвращения.

«Со своей стороны окажем необходимую помощь нашему бойцу, а Захару, который увлекается футболом и болеет за «Спартак», подарим мяч с автографами игроков «красно-белых», — сказал Дмитрий Волков.
Он также поблагодарил семью бойца за сплочённость.

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#день рождения
#праздник
#дмитрий волков
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В образовательном центре Красногорска провели урок дорожной безопасности
15 ноября 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В образовательном центре «Отрада» прошёл урок дорожной безопасности, организованный педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Занятие было посвящено правилам перехода проезжей части, значению дорожных знаков и сигналов светофора. Юные пешеходы повторили самые сложные участки дороги по пути из дома в школу и обратно. Они активно делились своими знаниями и подсказывали друг другу, как вести себя на дороге», – рассказали в администрации.
Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов в тёмное время суток или при недостаточной видимости. Полицейские напомнили, что такие элементы делают пешеходов заметными для водителей и помогают предотвратить несчастные случаи на дороге.

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#красногорск
#безопасность
#школьники
#полицейские
#подмосковье
#пдд
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