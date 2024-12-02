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На ж/д станции Дмитров провели рейд по безопасности

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Рейд, направленный на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Дмитров, в ходе него участники рейда пресекли ряд нарушений и раздали пассажирам брошюры с правилами безопасности, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.


«Участие в рейде приняли представители муниципальной администрации и сотрудники Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Дмитров линейного отдела МВД России на станции Москва-Савёловская», — говорится в сообщении.
Участники рейда провели беседы с людьми разных возрастов, раздавали информационные листовки, а также зафиксировали ряд нарушений и объяснили, что такое безответственное поведение чревато несчастными случаями.

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#железнодорожная станция
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#безопасность
Стало известно, за какое время раскупили билеты на «Щелкунчика» в Большой театр
Билеты на балет «Щелкунчик» в Большой театр раскупили за две минуты
02 декабря 2024, 10:50

Фото: iStock/welcomeinside

Билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большой театр для зрителей от 14 до 22 лет, в категории «60 плюс», а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты. Об этом информирует РИА Новости.
Продажи стартовали на официальном сайте в понедельник, 2 декабря, в 10:00 мск. Примечательно, что в кассах театра нельзя было приобрести билеты.

Согласно информации агентства, на балкон второго яруса билет стоил 25 тыс рублей, на третий ярус — 12,5 тыс рублей, на четвертый ярус — 5 тыс рублей.

Большой театр представит в этом месяце 18 показов знаменитого новогоднего спектакля «Щелкунчик».

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#билеты
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Стилист рассказала, как создать новогодний костюм ребенку своими руками
Стилист Скороходова: для сказочного образа ребенку можно усыпать платье цветами
02 декабря 2024, 10:48

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Декабрь вступил в свои законные права, а значит, новогодние детские утренники все ближе и ближе. Детям, особенно девочкам, всегда хочется на праздниках выглядеть ярче всех, но что делать, если совершенно нет времени на покупку костюмов?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, как можно создать новогодний наряд дочери своими руками.

«Можно использовать платье или сочетание блузы с юбкой, которую, например, усыпать искусственными цветами или бантиками. Их можно нашить в любом количестве, в любой последовательности и любого размера. Главное — уделить этому процессу достаточное количество времени. Образ будет сказочным», — посоветовала она.

По словам стилиста, не стоит забывать про аксессуары для девочки.

«Их должно быть немного для того, чтобы ребенок не выглядел чересчур взросло, но с помощью аксессуаров (сумок, украшений, декоративных элементов, обуви) можно придать поистине новогоднее настроение даже какому-то лаконичному и спокойному образу», — отметила собеседница.

Анна Скороходова подчеркнула, что всегда можно использовать фантазию и создать образ, вдохновившись каким-нибудь сказочным героем, не забывая при этом пожелания и особенности ребенка.

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Названы города Подмосковья, где теплоснабжение поставили под особый контроль
02 декабря 2024, 10:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Власти Московской области поставили под особый контроль теплоснабжение в нескольких городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«Ряд округов находится на особом контроле Минэнерго региона. Это, например, Подольск и Чехов, а также муниципалитеты, где работает концессионер ООО «Газпром теплоэнерго МО». Среди них городские округа Солнечногорск, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Воскресенск. В этих муниципалитетах проведены все мероприятия по подготовке к зиме. Модернизация планируется и в последующие годы», – отметили в министерстве.
Там назвали готовность Московской области к отопительному периоду 2024-2025 годов стопроцентной. Подготовлено почти 6,5 тыс. социально-значимых объектов, 46 ,7 тыс. многоквартирных домов, 2,8 тыс. котельных, 1,8 тыс. центральны тепловых пунктов, 11 тыс. км теплосетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей.

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#тепло
#теплоснабжение
#модернизация
#отопление
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 декабря составила пять баллов
02 декабря 2024, 10:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 2 декабря, основные заторы наблюдаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и 13 шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности при проезде по направлению к столице отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Ленинградское, Энтузиастов, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 915 тысяч машин, что на 1,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу
Депутат Госдумы Хамитов предложил запретить россиянам курить на ходу
02 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов, пишет Telegram-канал SHOT.
По мнению парламентария, запрета на курение в общественных местах недостаточно, поскольку люди зачастую курят, передвигаясь по улицам — прохожие в это время вынуждены вдыхать дым или пар от электронных сигарет, что вредно сказывается на их здоровье.

Хамитов добавил, что из-за этого ухудшается экологическая обстановка. Введение запрета разрешит или сведет к минимуму указанные проблемы, а также избавит людей от разбросанных на асфальте бычков.

Уточняется, что соответствующий запрос уже направлен в Минздрав.

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#минздрав
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#здоровье
#люди
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Жители Подмосковья могут получить консультацию через аппарат уполномоченного в МФЦ
02 декабря 2024, 10:13

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Жители Подмосковья, которые столкнулись с нарушением своих прав, могут получить онлайн-консультацию от сотрудников уполномоченного, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
Чтобы записаться на консультацию, нужно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг Московской области.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Этот формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — сообщила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
В день назначенной консультации заявителю необходимо посетить выбранный им МФЦ, где специалист аппарата уполномоченного проведёт консультацию посредством видеосвязи. Во время консультации гражданин сможет получить ответы на интересующие его вопросы.

Сотрудники предоставляют консультации по различным темам, таким как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение и защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многим другим.

Обратиться к уполномоченному можно следующими способами:

  • позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20;
  • отправить электронное письмо на адрес upchmo@mosreg.ru с прикреплёнными документами, подтверждающими нарушение ваших прав;
  • заполнить форму на официальном сайте;
  • записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области для дистанционного консультирования.
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#мфц
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#услуги
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В Подмосковье провели просветительские акции по правовой помощи детям
02 декабря 2024, 10:04

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Просветительские акции и консультации, приуроченные ко Дню правовой помощи детям, провели в Московской области на общественных началах помощники подмосковного омбудсмена, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.
«Было уделено внимание антикоррупционному просвещению детей, а также финансовой грамотности и способами защиты от мошенничества», — отметила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.
Например, в Богородском округе для студентов-электромонтажников второго курса провели лекцию, посвящённую правам и обязанностям несовершеннолетних, а в Королёве состоялось заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.

Подросткам рассказали, куда они могут обратиться за правовой помощью, и объяснили важность такой защиты.

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#правозащита
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#подмосковье
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В двух домах ЖК «Миловидное» начали выдавать ключи
02 декабря 2024, 09:47

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Миловидное» началась выдача ключей для двух семнадцатиэтажных домов общей площадью 52 тысячи квадратных метров. Девелоперская компания Ingrad построила этот ЖК в Ленинском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В домах представлены квартиры как классического, так и европейского формата. Входные группы корпусов располагаются на уровне земли, а проходы через лобби являются сквозными. На первых этажах с витражными окнами размещены колясочные, а на подземном этаже предусмотрены кладовые помещения (келлеры).

Кроме того, на территории был открыт детский сад на 85 мест. Его общая площадь составляет 1100 квадратных метров.

Так же во дворе жилого комплекса отсутствуют автомобили, есть детские площадки для разных возрастов, спортивная зона с тренажёрами и прогулочные аллеи с местами для отдыха.

Ландшафтный дизайн двора включает разнообразные травы, кустарники и деревья. На первых этажах зданий расположены коммерческие помещения: магазины, супермаркеты и предприятия сферы услуг.

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В городском парке Каширы открылась резиденция Деда Мороза
02 декабря 2024, 09:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Резиденция Деда Мороза заработала в городском парке Каширы, она расположена в шатре слева от главной парковой сцены, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей, зимний сезон здесь начался с зажжения праздничной иллюминации и гирлянд на новогодних елях. В парке провели шествие барабанщиков, организовали тематическую фотозону и угощение горячим чаем из самовара. Распахнула двери и резиденция главного зимнего волшебника.

«В домике царит сказочная атмосфера: стоит нарядная елка, мерцают гирлянды, на стенах изображены лесные звери», — говорится в сообщении.
Теперь любой желающий может написать письмо с заветным желанием и опустить его в почтовый ящик Деда Мороза, установленный в резиденции.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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