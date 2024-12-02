На ж/д станции Дмитров провели рейд по безопасности

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
Рейд, направленный на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Дмитров, в ходе него участники рейда пресекли ряд нарушений и раздали пассажирам брошюры с правилами безопасности, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
«Участие в рейде приняли представители муниципальной администрации и сотрудники Линейного отдела полиции на железнодорожной станции Дмитров линейного отдела МВД России на станции Москва-Савёловская», — говорится в сообщении.Участники рейда провели беседы с людьми разных возрастов, раздавали информационные листовки, а также зафиксировали ряд нарушений и объяснили, что такое безответственное поведение чревато несчастными случаями.
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Лев Каштанов