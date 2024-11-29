Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится до 14 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных электричек, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, включая МЦД-1, изменится с 30 ноября до 14 декабря в связи со строительством станций Тестовская и Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В дни проведения работ в вечернее и ночное время между поездами будут увеличены интервалы, у некоторых составов изменятся станции отправления и прибытия, уменьшится число остановок на маршруте», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к ременным неудобствам. Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.
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Лев Каштанов