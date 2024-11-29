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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится до 14 декабря

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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График движения пригородных электричек, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, включая МЦД-1, изменится с 30 ноября до 14 декабря в связи со строительством станций Тестовская и Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.


«В дни проведения работ в вечернее и ночное время между поездами будут увеличены интервалы, у некоторых составов изменятся станции отправления и прибытия, уменьшится число остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ременным неудобствам. Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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В Кашире провели конкурс детских проектов «Тема семьи в пословицах и поговорках»
29 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс детских проектов, посвящённых теме семьи в пословицах и поговорках, провели в Учебно-методическом центре городского округа Кашира, в нём приняли участие ученики четвёртых классов из восьми каширских школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего на конкурс было представлено десять проектов, созданных в разных форматах: классический проект, социологический опрос, интервью с близкими людьми. Ребята не только рассказали о самом проекте, но и представили буклеты, рисунки и альбомы», — говорится в сообщении.
Конкурс проводился в рамках четвёртого этапа квеста «#РroСемью». Победу одержали Алиса Нарышкина из школы №9 и Александр Воскресенский из школы №7, а призёрами стали Василиса Иванова из школы-интерната и Анна Зуенко из школы №10.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#семья
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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2024: дата, икона, тропарь и история праздника
29 ноября 2024, 15:38

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

4 декабря (21 ноября по старому стилю) празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день православные верующие вспоминают, как Иоаким и Анна, исполнив обет, привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить её Богу. «Радио 1» расскажет историю праздника и в чём его суть.

Когда отмечается История Введения во храм Пресвятой Богородицы


4 декабря отмечается праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Он основан на церковном предании и напоминает о том, как святые Иоаким и Анна привели трёхлетнюю Марию в Иерусалимский храм.

История праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы


Это событие впервые упоминается в апокрифических текстах, таких как греческое Протоевангелие Иакова (II век) и латинское Евангелие псевдо-Матфея (IX век).

Иоаким и Анна, будущие родители Пресвятой Богородицы, долгое время молились о даровании им ребёнка. Они дали обет Богу: если у них родится ребёнок, то они посвятят его на служение Богу. Их молитвы были услышаны. После того как супруги прожили вместе около пятидесяти лет, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

Когда девочке исполнилось три года, её родители собрались исполнить своё обещание. Они нарядили Марию в лучшие одежды, пригласили родственников, а затем, распевая священные песни и держа зажжённые свечи, отправились из Назарета в Иерусалим. Через три дня пути они прибыли к храму, где их встретил первосвященник Захария (по преданию, отец Иоанна Крестителя) и другие священники.

Мария, несмотря на свой юный возраст, с лёгкостью преодолела 15 ступеней, ведущих к храму — количество ступеней соответствовало числу псалмов, которые священники пели при входе. Затем Захария по божественному указанию отвёл Пресвятую Деву в Святая Святых — святилище храма, в которое вход был открыт только для первосвященника, и то только раз в год. Захария действовал по указанию ангела, который открыл ему тайну будущего Марии.

До 14 лет Пресвятая Дева Мария жила в храме: молилась, изучала Священное Писание, обучалась рукоделию.

Однако по достижении этого возраста ей предстояло покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказывалась от брака. Она говорила, что посвящена Богу с самого рождения и её жизнь принадлежит только Господу.

Озадаченные священники не понимали что им делать: они не могли оставить Марию в храме, поскольку это противоречило правилам. В то же время они не могли заставить её выйти замуж против её воли.

В поисках решения они обратились с молитвой к Богу, прося его указать им выход из этой ситуации. Тогда ангел явился первосвященнику Захарии и дал указание: собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова» чтобы Господь мог выбрать среди них того, кто станет защитником Девы Марии. Для этого им нужно было принести свои посохи, которые Захария поместил в Святая Святых. Через некоторое время он заметил, что посох вдовца Иосифа зацвёл, а на нём сидела голубка. Таким образом, Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.

Фото: istockphoto / Sergei Dolgov

Суть праздника


В этот праздничный день детей приводят на первую исповедь. В православной традиции они начинаются исповедоваться с семи лет. Во время проповедей священники подчёркивают важность приобщения детей к вере.

Кроме того, Введение знаменует начало подготовки к одному из самых важных христианских праздников — Рождеству Христову.

В народе после праздничной службы было принято дарить подарки крестникам и угощать их сладостями. Кроме того, этот праздник ассоциируется с началом зимы в народных традициях. Например, существует поговорка «Введенье пришло — зиму привело». В этот день крестьяне заменяли телеги санями.

Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы


Центральным элементом композиции иконы является образ Марии, которая изображена значительно меньших размеров, чем остальные фигуры, но при этом на ней надет мафорий — традиционный наряд замужних женщин.

Рядом с Марией находятся её родители, которые привели её в храм. За ними может быть изображена процессия дев, сопровождавших Марию во время её путешествия из Назарета в Иерусалим.

В храме, который изображён в виде кивория, Деву Марию встречает священник Захария.

Иногда на иконах также изображается лестница, по которой трёхлетняя Мария поднимается во Святая святых. Кроме того, может присутствовать образ Марии, которую кормит ангел в храме.

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Тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы


Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: Радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Приметы праздника 4 декабря


  • В этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет;
  • если в доме первый гость — мужчина, то это к удачному году, а если женщина — жди беды;
  • сильные морозы на Введение предвещали жаркое и засушливое лето. Если снег в этот день не таял, это считалось хорошим знаком, обещающим обильный урожай осенью.

Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы


В храмах начинается подготовка к Рождеству, проходят праздничные богослужения.

На Введение катаются на санях, так как уже наступают морозы и выпадает достаточно много снега. После утренней литургии открываются первые постные ярмарки, где продают осенние дары и зимние запасы, а также сани и конные упряжки.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы почитается женщинами, потому что считается, что в этот день особая сила покровительствует им в семейных делах, работе и воспитании детей. Девушки перед сном просят Богородицу показать им во сне их будущий дом.

Также есть поверье, что на Введение Господь отпускает на землю праведные души, и мёртвые могут ненадолго вернуться к живым.

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В Жуковском представлены новые замглавы округа и директор городского парка
29 ноября 2024, 15:38

Фото: Ю. Лотарев / пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Юрий Лотарев стал заместителем главы городского округа Жуковский. Он будет курировать вопросы градостроительства, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Лотарев – уроженец Подмосковья. В 1991 окончил Московский архитектурный институт по специальности «архитектура». В 2008-2009 годах занимал должность начальника Управления градостроительства администрации Жуковского. Работал в администрации Раменского района, где прошёл путь от главного архитектора до начальника управления градостроительной деятельности и рекламы. Женат, имеет троих детей», – рассказали в пресс-службе.

Фото: С. Дёмин / пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Новым директором жуковского парка назначен Сергей Дёмин.
«Дёмин родился в Люберцах. Окончил Московской университет потребительской кооперации и факультет «Государственное право и муниципальное управление» Российской академии государственной службы при президенте. Трудовую деятельность начал в 1997 году в Раменском Райпотребсоюзе. В 2007 году был избран депутатом Мособлдумы», – отметили в администрации.
В региональном парламенте Дёмин работал в комитете по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и информатизации. Отвечал за строительство и связь. Женат, воспитывает четверых детей.

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#жуковский
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#директор
#парк
#подмосковье
#московская область
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Мобильные лаборатории провели в Подмосковье 24 выезда для проверки воздуха
29 ноября 2024, 15:08

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

24 выезда для проверки качества воздуха совершили с начала этой недели мобильные лаборатории Мособлэкомониторинг, образцы были взяты на территории 16 городских округов Московской области, ни в одном их них не было выявлено нарушения нормативов, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Отбор проб атмосферного воздуха провели в 54 точках, в том числе рядом с объектами негативного воздействия: коммунальными и промышленными предприятиями, а также площадками обращения с отходами. Во всех округах, где проводились измерения, концентрации вредных веществ не превысили допустимые значения», — говорится в сообщении.
Качество воздуха проверили в округах: Мытищи, Ступино, Чехов, Красногорск, Химки, Богородский, Лобня, Щёлково, Балашиха, Долгопрудный, Егорьевск, Дмитровский, Серпухов Наро-Фоминский, Одинцовский и Солнечногорск.

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#минэкологии мо
#экология
#воздух
#московская область
#подмосковье
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Глава Шатуры Прилуцкий посетил живущую в округе ресурсную семью
29 ноября 2024, 14:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Семью Шайхутдиновых-Акутиных, в которой сейчас воспитываются четыре родных и шесть приёмных детей, навестил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
История приёмной семьи началась 17 лет назад, когда мама Эльвира была в декрете. В больнице она увидела детей, от которых отказались родители, а вечером по телевизору показали сюжет о приёмных семьях. Тогда Эльвира и её муж Денис решили, что тоже так смогут.

«Так в семье появились ещё двое сыновей. А потом в год по двое, оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили-жили и дожили до ресурсного родительства», — поделилась Эльвира.
Ресурсные семьи появились в Московской области в прошлом году. Это такой вид помощи ребёнку, при котором профессиональная приёмная семья временно берёт его к себе, пока социальные службы помогают его родителям выйти из сложной жизненной ситуации. Опека оформляется не более чем на полгода.

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#шатура
#приёмные родители
#николай прилуцкий
#дети
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В Подмосковье обработали от наледи 7,6 тыс. км дорог
29 ноября 2024, 14:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Противогололёдную обработку провели на 7,6 тыс. км проезжей части и тротуаров Московской области за минувшую ночь, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Для обеспечения безопасного проезда за ночь дорожники обработали 7,6 тысяч км региональных и муниципальных дорог, в том числе на опасных участках: крутых поворотах, мостах, съездах и эстакадах. В работах было задействовано 380 комбинированных дорожных машин», — сказал зампред подмосковного правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.
В министерстве отметили, что дорожные службы Подмосковья регулярно мониторят погодные условия, чтобы планировать противогололёдную обработку и уборку снега.

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#минтранс мо
#гололёд
#обработка
#алексей гержик
#дороги
#московская область
#подмосковье
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В округе Кашира отремонтировали 26 участков автодорог
29 ноября 2024, 14:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Масштабный ремонт дорожной сети завершился в городском округе Кашира, с начала года рабочие привели в порядок 26 участков дорог, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонт дорожной сети является одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией округа. Мы стремимся создать комфортные условия для наших жителей, и качественные дороги — это важная составляющая этой работы», — заявил директор МКУ «Управление строительства» администрации округа Кашира Юрий Головков.
Отмечается, что были отремонтированы участки дорог, расположенные в городе Кашира, микрорайоне Ожерелье, посёлке Большое Руново, деревнях Бурцево, Завалье-1, Пурлово, Ледово и Богатищево, а также подъездная дорога к садоводческим товариществам «Гранат» и «Железня».

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#кашира
#дороги
#ремонт дорог
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Проблему отключений отопления в селе Березнецово решат в ближайшее время
29 ноября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с заместителями и депутатами окружного совета ответили на вопросы жителей села Березнецово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В основном речь шла о проблемах ЖКХ, благоустройстве, строительстве и содержании дорог, земельно-имущественных отношениях и других сферах жизнедеятельности. Некоторые вопросы касался периодического отключения отопления в селе.
«Котельная находится в нормативном состоянии. Есть проблемы с подачей электричества. Вместе со специалистами обслуживающей организации ПАО «Россети Московский регион» мы решим этот вопрос», – пообещал Мужальских.
Одна из жительниц обратилась с вопросом о медобследовании. Профильные специалисты сообщили, что 30 ноября в центре амбулаторной онкологической помощи на базе взрослой поликлиники пройдет день открытых дверей, в ходе которого жители могут пройти комплекс обследований.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

К главе округа также обратился житель деревни Толочаново с вопросом об очистке колодцев. Он рассказал, что колодец в населённом пункте требует очистных и ремонтных работ. Мужальских поручил включить объект в план работ.

Как отметили в пресс-службе, встречи в формате выездной администрации помогают оперативно реагировать на обращения жителей, выстраивать конструктивный диалог. Их проведение будет продолжено.

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Пассажирам на станции Тучково раздали брошюры о безопасности на железной дороге
29 ноября 2024, 13:53

Фото: пресс-служба администрации Рузского г.о.

Рейд по профилактике травматизма на железной дороге провели на станции Тучково в Рузском городском округе, в ходе рейда пассажирам раздавали листовки с информацией о правилах безопасности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда почти 80 пассажирам вручили информационные листовки и с таким же количеством граждан провели профилактические беседы», — рассказал глава Рузского округа Николай Пархоменко.
Он добавил, что такие рейды в округе проводятся регулярно, их цель — снизить количество нарушений, связанных с переходом ж/д путей в неположенном месте, и сделать поведение людей на объектах железнодорожной инфраструктуры более ответственным. Это поможет снизить вероятность несчастных случаев.

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#рейд
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