В Пушкинском округе провели рейд по ж/д безопасности

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.
Рейд по профилактике нарушений правил безопасности на железной дороге провели на станции Зеленоградская в Пушкинском городском округе, в ходе мероприятия пассажирам напомнили об основных способах обезопасить себя от несчастных случаев на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Железнодорожная станция — это зона повышенной опасности, где важно строго соблюдать правила. Основное внимание в беседах с жителями участники рейда уделили переходу путей только в установленных местах, а также недопустимости нахождения на путях в наушниках или с другими отвлекающими внимание предметами», — сказали организаторы мероприятия.Пассажирам также раздавали брошюры с информацией о принципах безопасности.
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Лев Каштанов