Подмосковный Минтранс напомнил правила безопасности на железной дороге зимой

Фото: пресс-служба Минтранса МО
После ожидания поезда на платформе подходить к нему можно только после полной остановки. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили правила безопасности на железной дороге в зимний период.
«Переходите пути по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора. Ожидайте поезд на платформе, подходите к нему только после его полной остановки. Не гуляйте вдоль путей и по ним, не прыгайте с платформ», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что при переходе через железнодорожные пути нельзя закрывать себе обзор. Необходимо снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на мобильный телефон.
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