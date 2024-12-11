На ж/д станции Мытищи провели рейд по безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Рейд, направленный на профилактику несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Мытищи: пассажирам напомнили правила безопасного нахождения на платформе и перехода путей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рейде приняли участие представители Центральной пригородной пассажирской компании, административно-пассажирской инспекции и окружной администрации. Они провели беседы с пассажирами и раздали памятки по правилам безопасности», — говорится в сообщении.Отмечается, что на территории округа постоянно ведётся работа по перекрытию нелегальных переходов через железнодорожные пути и проходов на станции, а также по информированию и предупреждению жителей.
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