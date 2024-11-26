На ж/д станции в Люберцах выявили четырёх нарушителей правил безопасности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Четырёх нарушителей выявили на станции МЦД-3 Панки в подмосковных Люберцах в ходе рейда по профилактике травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Были выявлены четыре нарушителя, на них составили протоколы об административных правонарушениях, по которым они обязаны заплатить штраф в размере полутора тысяч рублей», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.В рейде приняли участие сотрудники администрации округа, представители РЖД, линейного отдела МВД РФ, административно-пассажирской инспекции, а также члены добровольной народной дружиной.
Участники рейда напомнили пассажирам о необходимости соблюдать правила безопасности и раздали тематические памятки.
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