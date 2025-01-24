В Подмосковье отремонтируют более 1,4 тыс. дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 1,4 тыс. региональных и муниципальных дорог общей протяжённостью около 1,5 тыс. километров планируется отремонтировать в Московской области в 2025 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Мы поддерживаем высокие темпы ремонта дорожной сети Подмосковья. В этом году объём работ будет увеличен на 20% по сравнению с прошлым годом. Будет обновлено свыше 1,1 тыс. участков муниципальных дорог общей протяжённостью 650 километров и около 300 участков региональных дорог протяжённостью 840 километров», — сказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.Он добавил, что ремонтные работы начнутся весной. Годовая программа ремонта будет опубликована на сайте областного Минтранса в марте.
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